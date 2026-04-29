Mercato Roma, rivoluzione sugli esterni: Gasperini sacrifica Soulé per arrivare a Nusa

La Roma inizia a muoversi concretamente sul mercato estivo, con l’obiettivo di colmare le lacune offensive emerse nell’ultima stagione.

Mercato, sacrificio Soulé per arrivare a Nusa

Non una trattativa già chiusa, ma un’indicazione chiara delle intenzioni del club e, soprattutto, delle richieste di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da Leggo, il tecnico giallorosso avrebbe individuato in Antonio Nusa, attualmente al Lipsia, il profilo ideale per rinforzare la corsia offensiva destra. Per arrivare al talento norvegese, Gian Piero Gasperini sarebbe disposto anche a rinunciare a Matías Soulé, uno dei giocatori più utilizzati in stagione ma finito nel mirino di diversi club di Premier League, tra cui Aston Villa e Bournemouth.

I numeri raccontano di due profili diversi ma entrambi produttivi:ha chiuso la stagione conin poco più di 2200 minuti, mentreha inciso conin oltre 2500 minuti complessivi. La possibile operazione rappresenterebbe una scelta netta, orientata più alle caratteristiche tattiche richieste dache al semplice rendimento statistico. Una mossa che potrebbe ridisegnare il volto offensivo della