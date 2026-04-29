Non solo risultati importanti sul campo, ma anche gesti che raccontano il lato più “pop” dello sport italiano.

Madrid, Cobolli firma la sciarpa della Roma

Il tennis azzurro continua a brillare e, tra i protagonisti del momento, c’è anche un volto che unisce racchetta e tifo giallorosso. Durante il torneo ATP 1000 di Madrid, Flavio Cobolli – romano e dichiarato tifoso della Roma – è stato protagonista di un episodio diventato subito virale. Prima di una sessione di allenamento, un tifoso gli ha lanciato una sciarpa giallorossa e il tennista non solo l’ha firmata, ma ha anche scherzato promettendo un possibile biglietto per la sua prossima partita.

Il momento arriva in una fase d’oro della sua carriera:ha infatti raggiunto per la prima volta i quarti di finale di un, dopo la vittoria contro, e ora si prepara alla sfida contro. Tra un colpo e l’altro, però, resta anche lo spazio per un legame mai nascosto: quello con la Roma, che per lui è molto più di una semplice squadra del cuore

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