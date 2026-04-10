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Pellegrini ko contro il Pisa: problema al bicipite femorale

Redazione
Pubblicato 1 giorno fa il 10/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Pellegrini ko contro il Pisa: problema al bicipite femorale

Infortunio che ha coinvolto Lorenzo Pellegrini, costretto a fermarsi dopo uno scontro di gioco che ha subito destato preoccupazione.

Roma-Pisa, infortunio Pellegrini durante il match

Il centrocampista della Roma è rimasto a terra dopo un contrasto con Michel Aebischer, toccandosi immediatamente la zona del bicipite femorale. Un segnale che ha fatto pensare fin da subito a un problema muscolare, inducendo lo staff medico a monitorare la situazione con attenzione.

Pellegrini ha comunque provato a stringere i denti fino all’intervallo, ma al termine dei primi 45 minuti nel match contro il Pisa è stato deciso il cambio per evitare rischi maggiori. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, con l’obiettivo di capire l’entità dell’infortunio e i possibili tempi di recupero.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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