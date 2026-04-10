Infortunio che ha coinvolto Lorenzo Pellegrini, costretto a fermarsi dopo uno scontro di gioco che ha subito destato preoccupazione.
Roma-Pisa, infortunio Pellegrini durante il match
Il centrocampista della Roma è rimasto a terra dopo un contrasto con Michel Aebischer, toccandosi immediatamente la zona del bicipite femorale. Un segnale che ha fatto pensare fin da subito a un problema muscolare, inducendo lo staff medico a monitorare la situazione con attenzione.Pellegrini ha comunque provato a stringere i denti fino all’intervallo, ma al termine dei primi 45 minuti nel match contro il Pisa è stato deciso il cambio per evitare rischi maggiori. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, con l’obiettivo di capire l’entità dell’infortunio e i possibili tempi di recupero.