Moreira, c’è l’accordo. Gasp lo vuole subito

La Roma ha incassato il sì di Diego Moreira, che arriverebbe come laterale ma può giocare anche in avanti. Bisogna trattare con lo Strasburgo.

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Il sì del giocatore è stato incassato, quello dello Strasburgo ancora no. Ma la speranza di poterlo portare a casa nei prossimi giorni a Trigoria c’è eccome. Anche perché Diego Moreira è quel giocatore individuato da Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico per “tagliare” anche la lista di possibili arrivi, riducendola da tre a due. E questo perché l’esterno belga può giocare sia a tutta fascia che come trequartista, sia a sinistra e sia a destra. E allora se la Roma riuscirà davvero a prenderlo e a Trigoria dovesse restare anche Matias Soulé, allora Gasperini si potrebbe accontentare anche di un solo esterno d’attacco invece dei due che ha chiesto ad inizio estate.

C’è il sì di Moreira, si tratta con lo Strasburgo

dunque è già d’accordo con la. Il giocatore in questo momento è in vacanza, dopo le fatiche del. Moreira si è convinto di fronte ad un contratto quinquennale che lo porterà a guadagnare quasi il triplo rispetto a quanto riceve oggi dallo: circa 2,5 milioni di euro più bonus a fronte degli attuali 900mila euro.

Una dimostrazione di fiducia da parte della Roma che il giocatore ha apprezzato e che gli ha permesso di accettare l’offerta, consapevole anche di andare a giocare in una squadra molto offensiva, altra fattispecie che lo ha intrigato da subito, appena saputo dell’interessamento della Roma. Adesso, appunto, bisogna trovare la quadra finale con lo Strasburgo, club “controllato” dal Chelsea. I blues però non hanno bisogno anche di Moreira e allora hanno dato l’ok alla cessione ai giallorossi.

Solo che le cifre tra offerta e richiesta sono ancora diverse, con la Roma ferma ad un’offerta di circa 30 milioni di euro, più il 10% sull’eventuale rivendita del giocatore. Il club francese, invece, ne vuole almeno 40, una cifra comunque minore rispetto ai 50 che chiedeva fino a un paio di settimane fa. Tra l’altro, a Trigoria sperano di strappare un prestito con obbligo di riscatto. La chiave? Magari proprio Garnacho.