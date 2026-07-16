Lo United chiama solo Koné

Koné è pronto a tornare dagli USA, poi si deciderà il suo futuro. Lo United lo segue molto da vicino ed è pronto ad affondare il colpo.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Prima le lacrime, poi il mercato. Per Manu Koné sono giorni da montagne russe emotive. A Dallas, dopo l’eliminazione della Francia dal Mondiale, il centrocampista giallorosso è stato uno dei più colpiti dalla delusione. Ma ad asciugare definitivamente quelle lacrime potrebbe essere il mercato, dove dalla Premier League continuano ad arrivare segnali sempre più insistenti.

I costi di Koné

Il Manchester United ha infatti avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. Un interesse che non rappresenta una novità e che resta vivo nonostante l’arrivo di, mentre anche ilcontinua a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione. Per il momento, però, a Trigoria non sono ancora arrivate telefonate ufficiali. Laaspetta, dopo aver già respinto nelle scorse settimane un’offerta da 40 milioni dell’, ritenuta insufficiente per un giocatore che ha visto crescere ulteriormente il proprio valore durante il Mondiale.

A infiammare la giornata ci ha pensato anche Rio Ferdinand. L’ex bandiera dello United, sul proprio canale YouTube, ha sganciato quella che sembrava una vera e propria bomba di mercato: «Il Manchester United ha raggiunto un accordo per Koné e lo pagherà 53 milioni di euro. Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Carrick». Un’indiscrezione che da Trigoria è stata prontamente smentita. Anche perché la valutazione del club giallorosso resta ancora più alta. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Durante il Mondiale, infatti, Koné aveva chiesto ai suoi agenti di congelare ogni discorso legato al mercato, concentrandosi esclusivamente sulla Francia.

E in ballo non c’è soltanto il destino del centrocampista, ma anche una parte importante del progetto giallorosso. Nell’estate del 2024 la Roma investì 18,974 milioni di euro per acquistarlo dal Borussia Monchengladbach. Oggi il suo valore residuo a bilancio è di 11,8 milioni: una cessione da 50 milioni garantirebbe una plusvalenza di 39,19 milioni, alla quale si aggiungerebbero il risparmio salariale lordo e quello sull’ammortamento, per un impatto positivo complessivo vicino ai 48,17 milioni di euro sul bilancio 2026-27.