A Trigoria sono ore calde quelle che si vivono all’interno della società visto il recente faccia a faccia tra Gasperini e Ranieri e i Friedkin sono pronti ad intervenire.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel pomeriggio si terrà una riunione tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini per chiarire quanto accaduto durante le interviste pre e post partita contro il Pisa. Oltre alle dichiarazioni del Senior Advisor e agli atteggiamenti dell’allenatore, si parlerà anche della gestione dei recuperi degli infortunati.

Tensione tra Gasperini e Ranieri

I due sono arrivati al centro sportivo a distanza di pochi minuti intorno alle 12:00, ma non si sono rivolti il saluto. Il tecnico, apparso nervoso per la presenza dei cronisti, ha commentato: “Già qua state?”. Mentreha pranzato con la squadra,non era presente al tavolo, preferendo concentrarsi sulla sessione d’allenamento. Il contrasto si estende alla gestione degli infortunati, con il casoal centro del dibattito: l’allenatore ne chiede il recupero immediato per la sfida contro l’, mentre lo staff medico e il dottore della nazionale brasiliana predicano prudenza.

In serata è in programma una riunione tra Ranieri e Gasperini che si confronteranno per analizzare le divergenze tecniche e comportamentali con il presidente Dan Friedkin presente da remoto. Nel colloquio inoltre verrà anche trattato il destino del ds Ricky Massara, la cui permanenza in giallorosso è stata messa in dubbio nelle ultime settimane.