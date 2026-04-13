Serie A, la Fiorentina batte la Lazio: Gosens allontana sempre di più i viola dalla retrocessione

All‘Artemio Franchi di Firenze si gioca il monday-night di giornata: Fiorentina-Lazio. Le compagini arrivano alla sfida con esigenze diverse: i padroni di casa, vogliono vincere, per avvicinarsi alla salvezza matematica e per vivere un finale di stagione molto più tranquillo di quello che si aspettavano visto l’andamento. Gli ospiti, non hanno più nulla da chiedere, giocano senza obiettivi, con un occhio di riguardo alla semifinale di ritorno di Coppa Italia e al derby del prossimo 17 Maggio contro la Roma.

La Partita

I viola sono più motivati e si vede. Creano di più durante la prima frazione e a metà tempo passano in vantaggio con RobinIl secondo tempo scivola via senza particolari squilli da entrambe le parti. Vittoria pesantissima per i ragazzi di Vanoli che si allontanano sempre di più dalla zona più brutta della classifica.