Lo United tenta Koné, D’Amico è in attesa

Si attendono sviluppi per Koné, che vuole la Premier e piace al Manchester United. Da Trigoria ora si aspettano mosse concrete.

Il Messaggero (S.Carina) – Prima l’Arsenal, poi il Chelsea, ora il Manchester United. Alla fine il club in Premier per Koné, tanto agognato dall’agente del francese dopo il rifiuto a inizio giugno recapitato all’Atletico Madrid (43 milioni più bonus), è uscito fuori. Per ora solo con lui e i suoi collaboratori, non con la Roma che aspetta alla finestra che qualcuno si faccia avanti. Magari ha ragione Ferdinand, leggenda dei Red Devils, che ieri in un video che ha subito spopolato sui social ha dichiarato: «Il Manchester ha raggiunto un accordo per Koné e lo pagherà 45 milioni di sterline. Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Carrick». Cinquantatré milioni di euro che andrebbero a sanare in gran parte il contenzioso con la Uefa relativa al Settlement Agreement che ha visto una proroga sino alla fine di luglio. Il condizionale è però d’obbligo: a Trigoria infatti attendono passi ufficiali.

Koné e il fair play finanziario

Probabilmente toccherà proprio all’agente farsi vivo con lae con. Anche perché, dopo diversi dribbling dialettici, anchead inizio settimana si è arreso all’evidenza: «È innegabile che la Roma sapesse di avere questa necessità di ripianare i bilanci. Mi auguravo e mi auguro che l’arrivo in Champions sia sufficiente, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali per le società e ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane». Una risposta data ad una domanda proprio sulla permanenza o meno del francese.sarebbe la gallina dalle uova d’oro che sanerebbe in gran parte la situazione. A bilancio infatti il centrocampista figura a 11,8 milioni.

Nel frattempo in questi giorni, dovendosi interfacciare e confrontare con la BlueCo, la Roma ha provato a sondare anche una possibile destinazione londinese per Manu. Il calciatore piace ma viene dietro a Xhaka, pallino di Xabi Alonso che dopo averlo avuto al Bayer Leverkusen lo vorrebbe ora al Chelsea. Un pour-parler, quindi, che non è andato oltre. Diverso il discorso con lo United. Koné è in una short list che vede anche Camavinga (Real Madrid) e Scott (Bournemouth).