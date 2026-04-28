Inchiesta sul calcio: il caso di Inter-Roma dello scorso anno

La procura di Milano ascolta 29 arbitri ed ex direttori di gara: emergono accuse su designazioni pilotate. Tra i casi anche Inter-Roma.

Nell’ambito dell’indagine sul mondo del calcio, per chiarire le dinamiche operative sui campi, la procura di Milano ha scelto di raccogliere elementi direttamente da arbitri ed ex direttori di gara di Serie A e B. Negli ultimi mesi sono stati in 29, tra testimoni e indagati, a fornire il proprio contributo agli investigatori. Proprio da alcune di queste audizioni sarebbe emerso il quadro di una gestione non uniforme tra i fischietti, con presunte disparità di trattamento riconducibili all’ex designatore Gianluca Rocchi.

La testimonianza di una fonte e i sospetti su Inter-Roma

Una delle fonti, rimasta anonima, ha parlato di “designazioni a piacimento” e di una vera e propria “epurazione delle figure che non si piegavano al metodo”. Inoltre, secondo quanto riferito a La Repubblica “fosse in costante rapporto telefonico con i dirigenti delle squadre, pur non potendo da regolamento, per ingraziarsi i club. Per un tornaconto personale”. Le testimonianze raccolte includono anche riferimenti precisi a episodi ritenuti sospetti.

Oltre alle cinque partite già finite sotto la lente degli investigatori — che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati dello stesso Rocchi, del suo vice Andrea Gervasoni e dei “varisti” Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo — emergono ulteriori gare attenzionate. Tra queste figura Inter–Roma della scorsa stagione: “Fatti i fatti tuoi” sarebbe stata la risposta del VAR al proprio assistente, che stava segnalando un fallo ai danni del nerazzurro Bisseck, episodio che il testimone attribuisce a una presunta indicazione del supervisore Gervasoni. L’audio relativo a quella situazione, tuttavia, non risulta disponibile.