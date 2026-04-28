Mancini: «Mi piace scoprire Roma. Pellegrini e Cristante vicini ideali»

Gianluca Mancini ha parlato così a Idealista: “Nella mia casa non manca un angolo per la Roma e i miei successi. In ogni angolo di Roma si respira la storia”.

Torna l’appuntamento con la collaborazione tra AS Roma e Idealista per la rubrica A Casa dei Campioni. Questa volta il giocatore intervistato è Gianluca Mancini, che ha parlato della sua casa ideale, il suo angolo speciale, il suo posto preferito di Roma e chi sarebbero per lui i vicini perfetti, con una menzione per i compagni ormai di una vita, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini.

Mancini, l’intervista

Sono qui riportate le parole integrali dial portale di Idealista:

Vieni considerato un gladiatore in campo, quando torni a casa dopo una partita intensa, qual è la prima cosa che fai per “staccare” e ritrovare la pace tra le mura domestiche?

“Mi basta un abbraccio della mia famiglia, di mia moglie, delle mie figlie. Resettarmi così, in modo semplice, dentro la mia casa”.

In ogni casa c’è un angolo speciale, qual è il tuo? Preferisci uno spazio all’aperto o magari una sala cinema o dedicata ai videogiochi?

“A me piace ogni stanza della mia casa, anche la cucina… (ride, ndr). Dipende dai momenti della giornata. Ma sicuramente un angolo dedicato alla Roma e ai miei successi da calciatore non manca”.

Se dovessi descrivere lo stile di casa tua, quale sceglieresti? Sei più un tipo da minimalismo moderno o preferisci uno stile più tradizionale da “focolare domestico”?

“A me piace uno stile semplice, non eccessivamente tradizionale, ma nemmeno troppo moderno. Sono per un gusto sobrio e funzionale. In linea con i tempi che viviamo”.

Vivi la Capitale ormai da diversi anni. C’è un quartiere o una zona di Roma che ti ha colpito particolarmente, dove ti senti davvero “a casa”?

“Beh, oltre al quartiere dove vivo anche insieme ad altri compagni, che ormai sono fratelli, diciamo che mi piace girare molto per il centro e scoprire ogni volta qualcosa di diverso. In ogni via di Roma si respira la storia”.

Hai cambiato diverse città nella tua carriera. Qual è l’oggetto che non può mai mancare durante i traslochi e che “fa subito casa” ovunque tu vada?

“Penso ad un bel tappeto per il salone, che è la stanza della casa che vivi di più con tutta la famiglia. Inevitabilmente. Non solo fa casa, ma anche caldo nelle stagioni più fredde”.

Sei uno dei capitani della squadra. Chi è il “vicino di casa” ideale tra i tuoi compagni? E chi, invece, farebbe troppo chiasso?

“Penso che Bryan e Lorenzo (Cristante e Pellegrini, ndr) possano essere i vicini ideali per qualsiasi persona. Sono persone perbene, oltre che legatissimi alla Roma. Chi farebbe chiasso? Ci sto già io, basto e avanzo (ride, ndr)”.

Come è cambiato il tuo modo di vivere la casa da quando sei diventato papà?

“Diciamo che quando i bambini sono piccoli qualsiasi cosa può diventare un potenziale pericolo. Anche un piatto, che casca, si rompe e rischia di farti male. Ritengo che la comodità della casa possa aiutare a far sentire il più possibile a proprio agio i bambini”.

Guardi all’immobiliare come una opportunità o preferisci rimandare possibili investimenti a quando avrai smesso di giocare?

“Non escludo di fare investimenti immobiliari. Il mattone è sempre una garanzia in questo senso. Vedremo”.