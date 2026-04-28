La Roma in vista dell’apertura del calciomercato estivo ha intenzione di muoversi anche sul mercato degli svincolati e guarda con interesse a Julian Brandt.

La Roma continua a monitorare le opportunità a parametro zero in vista della prossima stagione e tra i nomi emersi nelle ultime settimane c’è quello di Julian Brandt. Il profilo del giocatore tedesco è considerato particolarmente interessante per caratteristiche tecniche e capacità di adattarsi a più ruoli nel reparto offensivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i primi contatti esplorativi tra l’entourage del calciatore e il club giallorosso sarebbero già avvenuti, segnale di un interesse reale che potrebbe prendere forma nei prossimi mesi.

Gli ostacoli all’arrivo di Brandt

Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa. La possibilità di ingaggiare il giocatore a parametro zero ha attirato l’attenzione di diversi club europei, rendendo la competizione particolarmente intensa. In questo contesto, lanon è di sicuro una delle prime scelte del tedesco, soprattutto se dovesse mancare la qualificazione alla, elemento che potrebbe incidere in modo significativo nella scelta del giocatore.

Oltre alla concorrenza, ci sono delle dinamiche interne al club giallorosso che potrebbero complicare la trattativa. La permanenza di Lorenzo Pellegrini, che il mister Gasperini ritiene importante e che negli ultimi giorni, sembrerebbe star spingendo per il suo rinnovo, inciderebbe sull’arrivo di Brandt. Questo, sia dal punto di vista tecnico, con i due che hanno praticamente lo stesso ruolo in campo, sia sotto il profilo economico, andando a modificare gli equilibri del monte ingaggi e le priorità del club.