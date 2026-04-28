Ziolkowski, gli occhi della Premier League sul difensore della Roma

Ziolkowski chiede più spazio: dopo un’offerta da 20 milioni rifiutata a gennaio, tornano i contatti dalla Premier League.
Reduce da un utilizzo molto limitato, soprattutto nelle ultime settimane, Jan Ziolkowski potrebbe diventare uno dei principali indiziati a lasciare la Roma. Secondo quanto riportato su X dalla giornalista Eleonora Trotta, durante la finestra di gennaio il club capitolino aveva rifiutato un’offerta intorno ai 20 milioni di euro proveniente dalla Premier League. Nei giorni scorsi, tuttavia, i contatti con le società inglesi interessate sarebbero ripresi, aprendo alla possibilità di un nuovo affondo. Il difensore polacco, inoltre, piace anche in Germania.