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CALCIOMERCATO

Ziolkowski, gli occhi della Premier League sul difensore della Roma

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 28/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Ziolkowski, gli occhi della Premier League sul difensore della Roma

Ziolkowski chiede più spazio: dopo un’offerta da 20 milioni rifiutata a gennaio, tornano i contatti dalla Premier League.

Reduce da un utilizzo molto limitato, soprattutto nelle ultime settimane, Jan Ziolkowski potrebbe diventare uno dei principali indiziati a lasciare la Roma. Secondo quanto riportato su X dalla giornalista Eleonora Trotta, durante la finestra di gennaio il club capitolino aveva rifiutato un’offerta intorno ai 20 milioni di euro proveniente dalla Premier League. Nei giorni scorsi, tuttavia, i contatti con le società inglesi interessate sarebbero ripresi, aprendo alla possibilità di un nuovo affondo. Il difensore polacco, inoltre, piace anche in Germania.

#asr #asroma #Jan Ziolkowski

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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