Chi è Antonio Nusa, l’esterno che ha fatto impazzire l’Italia

Con il suo dribbling e la capacità di puntare la porta Antonio Nusa può essere l’uomo giusto per la Roma di Gian Piero Gasperini.

Pagine Romaniste (L.Suriano) – Difficile non essersene innamorati in una delle tante delusioni in cui è incappata la nazionale italiana contro la Norvegia, Antonio Nusa può essere l’esterno che accende la trequarti sinistra di Gasperini. Il giocatore del Lipsia, in Germania ormai da 2 anni, ha un valore di mercato alto, attorno ai 40 milioni. Questa estate può essere però il momento giusto per partire, e mezza Europa ha messo gli occhi su di lui. Su tutti il Barcellona, di cui il 21enne era anche grande tifoso da bambino.

Nusa, le caratteristiche

La, però, vuole sognare in grande e strapparlo alla concorrenza, forte della possibilità di poter affidare ale chiavi dell’attacco e un ruolo fondamentale. Nella casella di trequartista di sinistra, infatti, i giallorossi hanno bisogno di un investimento pesante, e il norvegese rappresenta il giusto identikit. Un calciatore giovane, con potenziale per crescere, ma già tanta esperienza tra club e nazionale.

Nato da madre norvegese e padre nigeriana, è cresciuto nel florido settore giovanile dello Stabæk. Successivamente è passato al Bruges, club da sempre attento al mercato scandinavo. In Belgio è diventato il marcatore più giovane nella storia del club e si è presto affermato, prima ancora di raggiungere la maggiore età , come uno dei talenti più interessanti del campionato. Dopo 3 stagioni in nerazzurro, nell’estate del 2024 è stato ceduto al Lipsia, in Germania, per 21 milioni di euro.

Attaccante esterno principalmente in un 4-2-3-1 o 4-3-3, Nusa staziona quasi sempre sulla fascia sinistra, dove è abituato a rientrare per poi calciare col destro. Se per attitudine è portato a giocare vicino alla linea laterale, con il tempo ha imparato a infilarsi anche in zone più centrali del campo, con ricezioni intermedie. Le caratteristiche fondamentali, comunque, sono quelle di un’ala pura. Il ragazzo di Ski è veloce e abilissimo nell’1vs1, associando alla rapidità di passo anche una buona fisicità. Nei top 5 campionati europei rientra tra i primi 5 giocatori per dribbling per 90 minuti, davanti a Vinicius e dietro soltanto a Yamal, Hassan e Doku.

Dispone anche di un ottimo tiro da fuori area, una soluzione che cerca non di rado, anche se i suoi numeri sottoporta sono migliorabili. In questa stagione le statistiche recitano 5 gol e 4 assist in 32 partite con la maglia del Lipsia, cui vanno aggiunti 2 gol e 2 assist con la Norvegia, un contesto in cui sembra esaltarsi particolarmente. A renderlo adatto al sistema gasperiniano è il suo motore. Nusa, infatti, è un giocatore costantemente attivo, continuo nel suo tentativo di rendersi pericoloso e applicato nella fase difensiva.

Le lacune

Rispetto a un anno fa, paradossalmente, il clamore attorno al suo nome si è affievolito. Una spiegazione si può trovare nella contemporanea di Diomandè, suo dirimpettaio in maglia Lipsia. Allo stesso modo, è vero che Nusa ormai da qualche tempo si mantiene stabilmente su statistiche simili. L’anno scorso aveva realizzato 5 gol e 7 assist, quello prima ancora, con la maglia del Bruges, 4 gol e 4 assist. Bisogna ricordare, però, che si tratta di un classe 2005, e il percorso di crescita non può che essere irregolare.

Di certo ci sono degli aspetti del suo calcio che il ragazzo deve mettere a posto. Non solo la precisione davanti al portiere, che pure nonostante la leggera underperformance tra Bundesliga (4.22 xG a fronte di 4 gol) e Champions (0.63 xG e 0 gol) è tutt’altro che disastrosa, ma soprattutto la fermezza e la calma nelle decisioni. Nusa è ancora troppo spesso un calciatore perfetto solo finché non si presenta agli ultimi 20 metri. Così la sua produttività è inferiore alla mole di gioco espressa.

Un’altra questione che può destare preoccupazioni è quella legata alla fragilità fisica. Il norvegese è stato fuori 2 mesi nel 2023/24 e oltre 45 giorni in questa annata. Nella scorsa stagione, un infortunio al ginocchio lo ha tenuto lontano dai campi per 2 mesi e mezzo, e ancora prima, nel gennaio 2024, il suo trasferimento al Brentford era saltato per problemi alla stessa articolazione e alla schiena.