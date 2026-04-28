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Calciomercato Roma, primi contatti con il Genoa per il riscatto di Baldanzi: le cifre

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 28/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, primi contatti con il Genoa per il riscatto di Baldanzi: le cifre

Roma e Genoa, sembrerebbero aver avviato i contatti per il riscatto di Tommaso Baldanzi.

L’ex Empoli a gennaio è andato in prestito al Genoa dai giallorossi, sotto richiesta dell’allenatore rossoblù De Rossi, che sin dai tempi in cui allenava la Roma, ha sempre apprezzato le caratteristiche del calciatore. Baldanzi appena arrivato a Genoa ha dovuto saltare alcune partite per infortunio, ma appena è tornato disponibile, con il suo impegno e le prestazioni da vero uomo di squadra, per aiutare i lariani a raggiungere la salvezza, ha convinto tutti.

Le cifre del riscatto e la situazione di Venturino

Secondo TuttoSport, i due club hanno avviato i contatti per permettere alla squadra di Ddr di  riscattare il calciatore. La cifra pattuita a gennaio per il riscatto è di 10 milioni e inoltre, le due società dovranno parlare anche della situazione di Venturino, che sempre a gennaio, dal Genoa, è approdato in prestito nella Capitale. Solo voci, infine, quelle di un possibile interessamento dei genoani per El Shaarawy, in scadenza di contratto il 30 giugno e alla fine della propria esperienza nella Capitale.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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