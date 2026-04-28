Roma e Genoa, sembrerebbero aver avviato i contatti per il riscatto di Tommaso Baldanzi.
L’ex Empoli a gennaio è andato in prestito al Genoa dai giallorossi, sotto richiesta dell’allenatore rossoblù De Rossi, che sin dai tempi in cui allenava la Roma, ha sempre apprezzato le caratteristiche del calciatore. Baldanzi appena arrivato a Genoa ha dovuto saltare alcune partite per infortunio, ma appena è tornato disponibile, con il suo impegno e le prestazioni da vero uomo di squadra, per aiutare i lariani a raggiungere la salvezza, ha convinto tutti.
Le cifre del riscatto e la situazione di Venturino
Secondo TuttoSport
, i due club hanno avviato i contatti per permettere alla squadra di Ddr di riscattare il calciatore. La cifra pattuita a gennaio per il riscatto è di 10 milioni e inoltre, le due società dovranno parlare anche della situazione di Venturino
, che sempre a gennaio, dal Genoa, è approdato in prestito nella Capitale. Solo voci, infine, quelle di un possibile interessamento dei genoani per El Shaarawy
, in scadenza di contratto il 30 giugno e alla fine della propria esperienza nella Capitale.