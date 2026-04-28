Roma e Genoa, sembrerebbero aver avviato i contatti per il riscatto di Tommaso Baldanzi.

L’ex Empoli a gennaio è andato in prestito al Genoa dai giallorossi, sotto richiesta dell’allenatore rossoblù De Rossi, che sin dai tempi in cui allenava la Roma, ha sempre apprezzato le caratteristiche del calciatore. Baldanzi appena arrivato a Genoa ha dovuto saltare alcune partite per infortunio, ma appena è tornato disponibile, con il suo impegno e le prestazioni da vero uomo di squadra, per aiutare i lariani a raggiungere la salvezza, ha convinto tutti.

Le cifre del riscatto e la situazione di Venturino