Wesley, un esterno per due fasce. Da Dodò a Belghali: è caccia al vice

Wesley cambia la Roma: numeri, rendimento e duttilità del brasiliano. Intanto il club valuta rinforzi sulle fasce.

Se Gian Piero Gasperini era stato così insistente per il ritorno di Wesley un motivo c’è: con lui in campo la Roma si trasforma. E a Bologna è arrivata l’ennesima dimostrazione, quando una scheggia sulla sinistra ha mandato in tilt Joao Mario. L’esordio con gol – proprio contro i rossoblù – è stato il presagio di una prima stagione da incorniciare. Le realizzazioni poi sono diventate quattro, ma a sorprendere sono i dati dei giallorossi con e senza l’ex Flamengo.

I profili osservati per la corsia destra

Nelle sette partite saltate in campionato sono maturate tre sconfitte e un pareggio. Col brasiliano, invece, i capitolini creano più occasioni (2.33 a partita, 0.86 quando non c’è), tirano di più (13.4 contro 11) e di conseguenza arrivano più reti (1.44 contro 1.29). In rosa, inoltre, è il giocatore ad aver prodotto il maggior numero di grandi occasioni da gol (9), dietro di luicon 5.

È atterrato in Italia portandosi dietro il peso del prezzo del cartellino da 25 milioni di euro, ma Gasperini già lo conosceva e non è un segreto che lo volesse all’Atalanta nel 2024. Wesley è arrivato per rinforzare la fascia destra e si è trasformato in un valore aggiunto dall’altra parte: le condizioni precarie di Angeliño e la scarsa affidabilità di Tsimikas hanno costretto Gasp a correre ai ripari. Tra le doti, quindi, il tecnico ha scoperto anche la sua duttilità e non è scontato rivederlo lì anche il prossimo anno.

Anche perché trai nomi indicati per rinforzare la fascia (in attesa di capire chi farà il mercato) ci sono due esterni destri. Il sogno è Dodò, che potrebbe lasciare la Fiorentina: i dialoghi per il rinnovo sono fermi e ad un anno dalla scadenza del contratto è un’occasione per diversi club.

L’alternativa è Belghali del Verona, che può giocare sia a destra sia a sinistra. Per il secondo i contatti erano stati già avviati a gennaio, ma il giocatore era impegnato in Coppa d’Africa e le parti si erano lasciate con la promessa di risentirsi in estate. Su di lui ci sono anche l’Inter e la Juventus. Fari puntati anche Fortini e Carlos Augusto per l’altra corsia.

IL MESSAGGERO (Stefano Carina)