Mercato Roma, adesso sono tre i ruoli da rinforzare con dei big

La Roma pianifica il mercato: tre acquisti essenziali tra terzino sinistro, esterno offensivo e centrocampo.

La situazione della Roma è tutta in divenire, vista la ricerca di un nuovo direttore sportivo. Tuttavia è anche vero che le richieste di Gasperini e quelle dei Friedkin sono piuttosto chiare: da una parte, innesti mirati di qualità; dall’altra, giovani talenti da far crescere per aumentare il valore patrimoniale.

Roma, tre acquisti essenziali

E allora siasia gli intermediari sono in movimento e stanno lavorando su diversi nomi. Di certo, a fine stagione, dopo gli addii di tanti giocatori in prestito secco e di quelli che invece non verranno riscattati, saranno tre gli acquisti essenziali per rinforzare ruoli scoperti o non sufficientemente adeguati per le ambizioni del club.

Il primo è quello del terzino sinistro, a prescindere dal futuro di, dopo l’addio diche tornerà al. Così chepossa tornare nella sua posizione naturale. Sempre da quella parte di campo i giallorossi cercheranno il famoso esterno offensivo che tanto è mancato a

È stata la lacuna del mercato estivo e poi di quello invernale, dopo il dietrofront sull’arrivo di Sancho e il deludente rendimento di Zaragoza. Lì servirà l’ingaggio perfetto, da centrare per garantire un uomo da gol e assist, che possa essere la migliore spalla per Malen. L’altro inserimento, che poi saranno due se dovesse andare via Koné, è a centrocampo, che in questa stagione ha garantito pochi assist e pochi gol.

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi)