Gasp spinge per il rinnovo di Pellegrini

L’infortunio lo terrà lontano dal campo ancora per qualche settimana, ma Gasperini vorrebbe Pellegrini con sé anche il prossimo anno.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Le ultime due carte di Lorenzo. Una stagione vissuta tra alti, bassi e responsabilità, ma anche segnali chiari, concreti, che non sono sfuggiti a Gasperini. Pellegrini si gioca tutto nel finale: il futuro, il suo posto nella Roma. Il centrocampista è fermo ai box, l’infortunio lo tiene lontano dal campo e lo costringe a guardare da fuori la rincorsa europea dei compagni. Ma nella testa c’è già il conto alla rovescia: spera di rientrare tra due settimane contro il Parma, anche se la previsione più realistica porta dritta al derby.

Un ritorno dal speso specifico enorme, emotivo prima ancora che tecnico., intanto, osserva e valuta. E ha già visto abbastanza per farsi un’idea precisa: dedizione al lavoro, carisma, senso di appartenenza.è uno di quelli che “sentono” la Roma, che la vivono sulla pelle. E in una squadra che cambierà tanto non è un dettaglio. Anzi, è un valore.

Il contratto, però, racconta un’altra storia: scadenza vicina, futuro da scrivere. Come per Dybala, serve trovare un equilibrio economico, con un ingaggio più contenuto e magari legato al rendimento. La volontà di parlarsi c’è, quella di venirsi incontro anche. Il futuro è un rebus, sì. Ma una certezza c’è: Gasperini spinge, vuole Pellegrini al centro del suo progetto. Adesso a Lorenzo: tornare a incidere. Perché a volte bastano due partite per decidere il futuro.