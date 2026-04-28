Un finale dolce e poi i saluti: Gasp aspetta Dybala

Dybala a Bologna è rientrato in campo e Gasperini punta su di lui per il finale di stagione. Il rinnovo, però, è lontanissimo.

Corriere della Sera (U.Trani) – Dybala è rientrato al Dall’Ara. Esattamente 90 giorni dopo la sua ultima presenza: il 25 gennaio, contro il Milan all’Olimpico, da titolare accanto a Malen e con Soulé trequartista per la prestazione più convincente della Roma in questo campionato. Il trio di riferimento per Gasperini è durato 69’, cioè fino a quando Paulo è uscito toccandosi il ginocchio sinistro. Spazio a Pellegrini che da quel match è stato poi promosso titolare, anche per mancanza di rivali.

A Trigoria, il giorno dopo la partita contro i rossoneri, c’è chi aveva ipotizzato che il problema dell’argentino fosse il menisco. Ma per operarlo, perdendo solo tempo, si è aspettato il 6 marzo. Di qui la lunga assenza. Così alla Joya sono rimaste solo 5 partite, le ultime del campionato, per provare a lasciare il segno. La prima è andata: Gian Piero gli ha regalato 14’ (e recupero) e proprio al posto di

Passerella più che prestazione. Timido, quasi impaurito. In rodaggio. Ingiudicabile. I due corner per i giallorossi, con lui in campo, li ha battuti El Aynaoui: basta a capire quanto sia ancora in ritardo. Non fisicamente, ma mentalmente. Frenato e insicuro. È probabile che si stia gestendo, non avendo la certezza di essere confermato.

Gasperini, del resto, lo aveva anticipato alla vigilia del viaggio in Emilia: «Ormai siamo sulla via giusta, la sua nel giocare è più una questione di abitudine e fiducia. Non di condizione, ma proprio di calciare, di tirare, di contrastare. È normale dopo essere stati fermi così tanto». Dybala, insomma, è recuperato, ma ancora non affidabile al 100%: «Il fatto di averlo a disposizione ci dà maggiore valore, perché lui e Malen hanno giocato insieme solo due volte. Saremo tutti più soddisfatti e curiosi di vederli insieme».

Chissà se tornerà titolare prima della fine del torneo. Sono rimaste le gare contro la Fiorentina, il Parma, la Lazio e il Verona. Il suo contratto è in scadenza. Oggi è difficile per la proprietà riaprire il discorso per l’eventuale rinnovo. Sono, fin qui, solo 23 le presenze (su 45 match) e appena 1308 i minuti giocati, con 3 gol e 4 assist.

L’allenatore in attacco ha già chiesto tre giocatori: due da mettere a sinistra e uno a destra che escluderebbe la permanenza dell’argentino. Che può restare, con contratto a gettone, solo se non arriva nessuno in quel ruolo. Se ne dovrà occupare il nuovo ds. Che, con Massara ancora in carica, è da scegliere (dovrebbe essere italiano): si sono proposti, finora, Giuntoli (unico libero e forse già bruciato), Sogliano e Manna. D’Amico è blindato dall’Atalanta. Paratici, bocciato da Ranieri, è in stand by. Colloqui in corso.