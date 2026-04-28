Roma, Çelik non rinnoverà. Caccia al ds: Giuntoli scartato

Çelik verso il recupero per la Fiorentina ma vicino all’addio. La Roma valuta il nuovo ds: sfumano Giuntoli e Paratici, resta in piedi Manna.

La buona notizia per Gian Piero Gasperini arriva da Zeki Çelik. Gli esami svolti dal turco dopo il problema al flessore accusato a Bologna non hanno evidenziato lesioni muscolari: dunque esistono buone possibilità che il calciatore ci sia contro la Fiorentina. Quello contro i viola sarà però anche uno degli ultimi passaggi della sua avventura romanista. Il contratto è in scadenza a giugno e Çelik, conteso da Juventus e Inter, non rinnoverà con i giallorossi, che hanno messo nel mirino il brasiliano Dodò della Fiorentina.

Le piste aperte per il dopo Massara

Uscendo dal campo, dopo l’esonero pubblico dida parte di, e in attesa di una decisione deisul futuro del dirigente torinese, lacontinua a ragionare sul nome che dovrà sostituirlo . Il principio, del resto, ha spiegato lo stesso tecnico: direttore sportivo e allenatore devono essere “complementari” e “viaggiare in coppia”, “condividendo responsabilità su risultati e formazione della squadra”. Serve, dunque, una figura condivisa. Anche se a Houston continuano ad assicurare che la scelta resterà di competenza esclusiva della proprietà.

Nelle ultime ore sono crollate le quotazioni di Cristiano Giuntoli, libero da vincoli contrattuali dopo l’uscita dalla Juve. Da escludere anche l’arrivo di Fabio Paratici. La Fiorentina ne ha annunciato ufficialmente l’ingaggio a febbraio scorso, legandolo al club gigliato fino al 2030. Restano in piedi gli altri nomi. Giovanni Manna piace, ma il Napoli lo considera un uomo chiave, a prescindere dal futuro di Conte sulla panchina e il suo contratto fino al 2029 appare blindato. Tony D’Amico, attualmente all’Atalanta, continua a essere un profilo monitorato per il rapporto costruito con Gasp a Bergamo, pur dentro una convivenza non sempre lineare. Sean Sogliano, in uscita dal Verona, sembra invece più defilato e nelle ultime ore viene accostato con maggiore insistenza anche alla Lazio.

LA REPUBBLICA (Marco Juric)