Le quattro giornate di Dybala

Dybala vuole riprendersi il posto da titolare e conquistarsi il rinnovo con la Roma. Dalla sua parte Gasperini che lo vuole ancora.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Le quattro giornate di Paulo. Una rincorsa, una sfida, quasi una resa dei conti con il destino. Dybala ha davanti a sé un mini-campionato personale che vale tutto: la Champions, il futuro, la conferma con la Roma. Quattro partite per riprendersi il tempo perduto, quattro occasioni per tornare protagonista dopo mesi di silenzi, lavoro e sacrifici. La manciata di minuti contro il Bologna è stata solo l’anteprima. Adesso Paulo vuole il palcoscenico, quello vero: una maglia da titolare contro la Fiorentina, lunedì prossimo. Vuole esserci dall’inizio, vuole sentirsi di nuovo centrale, decisivo. E soprattutto vuole ritrovare quel feeling speciale con Malen, nato tra Torino e Milan, interrotto bruscamente dall’infortunio che lo ha tenuto fuori tre mesi. Un’intesa da ricostruire, un’intesa da cui può ripartire anche l’attacco giallorosso.

La squadra di Gasperini guarda avanti, verso un sogno complicato ma ancora vivo: la Champions. La Juventus è lì, a tre punti (quattro considerando gli scontri diretti), con quattro partite da giocare. Difficile, sì. Impossibile, no. E allora serve tutto: talento, esperienza, leadership. A Gasp serve il vero Dybala per quel filotto di vittorie con Fiorentina, Parma, Lazio e Verona che possa chiudere la stagione senza ulteriori rimpianti. La Roma non gioca la Champions da sette stagioni, Paulo vuole tornare a gustarsi una grande sfida europea che gli manca da quattro stagioni: cinque gare, tre gol nel 2021-2022, mica male. La squadra diguarda avanti, verso un sogno complicato ma ancora vivo: la Champions. Laè lì, a tre punti (quattro considerando gli scontri diretti), con quattro partite da giocare. Difficile, sì. Impossibile, no. E allora serve tutto: talento, esperienza, leadership.serve il veroper quel filotto di vittorie conche possa chiudere la stagione senza ulteriori rimpianti. Lanon gioca la Champions da sette stagioni, Paulo vuole tornare a gustarsi una grande sfida europea che gli manca da quattro stagioni: cinque gare, tre gol nel 2021-2022, mica male.