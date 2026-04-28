Le quattro giornate di Dybala

Dybala vuole riprendersi il posto da titolare e conquistarsi il rinnovo con la Roma. Dalla sua parte Gasperini che lo vuole ancora.
Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Le quattro giornate di Paulo. Una rincorsa, una sfida, quasi una resa dei conti con il destino. Dybala ha davanti a sé un mini-campionato personale che vale tutto: la Champions, il futuro, la conferma con la Roma. Quattro partite per riprendersi il tempo perduto, quattro occasioni per tornare protagonista dopo mesi di silenzi, lavoro e sacrifici. La manciata di minuti contro il Bologna è stata solo l’anteprima. Adesso Paulo vuole il palcoscenico, quello vero: una maglia da titolare contro la Fiorentina, lunedì prossimo. Vuole esserci dall’inizio, vuole sentirsi di nuovo centrale, decisivo. E soprattutto vuole ritrovare quel feeling speciale con Malen, nato tra Torino e Milan, interrotto bruscamente dall’infortunio che lo ha tenuto fuori tre mesi. Un’intesa da ricostruire, un’intesa da cui può ripartire anche l’attacco giallorosso.
Ma prima ancora della rincorsa europea, c’è un tabù da spezzare. L’Olimpico. Il gol casalingo in campionato manca dal 22 dicembre 2024, da quella doppietta al Parma che tornerà sulla strada tra due settimane. Troppo tempo per uno come lui. Troppa attesa per un giocatore abituato a illuminare le notti romaniste. In Europa League una gioia casalinga è arrivata, ma senza il sorriso finale, nella serata amara contro il Viktoria Plzen. Adesso serve altro: serve un gol che pesi, serve una vittoria da festeggiare sotto la Sud a distanza di 498 giorni dall’ultima volta.
E poi c’è il futuro, che incombe ma non spaventa. Il contratto scade il 30 giugno, il rinnovo è un tema aperto. Gasp lo vuole, lo considera una pedina importante per la nuova Roma: una guida tecnica ed emotiva, la ciliegina di un attacco destinato a essere puntellato con giocatori di spessore. Ma servirà venirsi incontro: lo stipendio sarà totalmente diverso dagli 8 milioni percepiti adesso, nell’accordo potrebbero essere inseriti anche dei bonus legati al rendimento. Intanto, le sirene non mancano. Il richiamo del Boca, la spinta di Leandro Paredes, il desiderio familiare di tornare in Argentina. Ma dentro Dybala c’è ancora altro. C’è la sensazione che la sua storia in Italia e in Europa non sia finita. C’è la voglia di chiudere in bellezza, di lasciare un segno, di regalare un’ultima vera Joya. Quattro partite, quattro atti. Il tempo stringe, ma Paulo è pronto a riprenderselo tutto.