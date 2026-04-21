Lo spagnolo classe 2003 è uno degli obiettivi di Massara ma la concorrenza è molto alta.

Roma, ecco chi è Victor Muñoz

Pagine Romaniste (G. Rufino) – Víctor Muñoz è uno dei talenti più in crescita del calcio spagnolo. Classe 2003, nato a Barcellona e cresciuto tra Masìa e Real Madrid, ha trovato la sua esplosione all’Osasuna, che ha investito su di lui la scorsa estate. I numeri – 6 gol e 5 assist in stagione – raccontano di un esterno offensivo ormai pronto per il salto, capace anche di debuttare e segnare con la nazionale spagnola.

Rapidissimo (oltre 35 km/h), Muñoz è un’ala moderna: parte da sinistra a piede invertito, salta l’uomo con facilità e oggi è molto più completo rispetto al passato, grazie a una maggiore varietà di soluzioni tra cross, inserimenti e tiro dalla distanza. Un profilo ideale per il calcio intenso e verticale delle grandi squadre europee.

Il suo futuro è già tema di mercato: il Real Madrid ha una recompra a 8 milioni e il 50% sulla rivendita, mentre il Barcellona pensa a un ritorno. In Italia, Roma e Milan lo seguono da vicino, con i giallorossi che avrebbero già mosso passi concreti. Con una clausola da 40 milioni e offerte già respinte da 25, Muñoz si candida a essere uno dei protagonisti dell’estate.