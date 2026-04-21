Palladino promuove l’Atalanta dopo il confronto con la Roma

Raffaele Palladino è tornato a parlare della sfida dell’Olimpico contro la Roma, sottolineando gli aspetti positivi mostrati dalla sua squadra. Il tecnico dell’Atalanta ha evidenziato come i suoi giocatori siano riusciti a reggere l’impatto fisico degli avversari, offrendo una prova solida e attenta.

Durante la conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, l’allenatore ha ribadito la propria soddisfazione anche per le recenti prestazioni contro Juventus e Roma, mettendo l’accento soprattutto sulla crescita mentale del gruppo. Per quanto riguarda la Roma, il pareggio rappresenta un passo falso nella corsa alla qualificazione in Champions League, anche se resta viva la speranza di rientrare tra le prime quattro. I prossimi impegni saranno decisivi: i giallorossi affronteranno il Bologna in trasferta, mentre la Juventus se la vedrà con il Milan in uno scontro diretto che potrebbe influenzare in modo determinante la classifica.