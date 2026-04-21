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INTERVISTE

Palladino promuove l’Atalanta dopo il confronto con la Roma

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 21/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Palladino promuove l’Atalanta dopo il confronto con la Roma

Prestazione convincente e fiducia per il finale di stagione

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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