Premio Città di Roma OPES: appuntamento al CONI per la XII edizione

Un momento di celebrazione dedicato ai valori dello sport e dell’impegno sociale: giovedì 23 aprile, alle ore 10:00.

Roma, giovedì Premio Città di Roma OPES

Il Salone d’Onore del CONI ospiterà la cerimonia di conferimento della XII edizione del Premio Città di Roma, promosso da OPES. L’evento rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel panorama sportivo e istituzionale della Capitale, volto a premiare personalità, enti e realtà che si sono distinti nella diffusione dei valori sportivi, dell’inclusione e della solidarietà. Una cornice prestigiosa come quella del CONI farà da sfondo a una mattinata all’insegna del riconoscimento e della condivisione.

La manifestazione si conferma così come un punto di riferimento per il mondo dello sport di base e non solo, capace di unire istituzioni e protagonisti del settore in un’occasione di valorizzazione delle eccellenze e delle buone pratiche sul territorio.