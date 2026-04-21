ULTIM'ORA
Scossone Roma: Massara pronto a salutare dopo Ranieri Nuovi scenari dirigenziali in casa Roma: Giuntoli tra le opzioni Ranieri-Roma, è davvero finita: dimissioni da parte del senior advisor Roma, atteso nelle prossime ore un comunicato da parte della società: Ranieri in uscita? Calciomercato Roma, contatti per Belghali dell’Hellas Verona Zaragoza, da maestro del dribbling ad esubero: i motivi dell’esclusione Serie A, le date della 36esima giornata: ecco quando giocherà la Roma Bologna tra assenze e voglia di rivalsa: lavoro differenziato per Skorupski, Dallinga e Casale Mercato Roma, concorrenza per Brandt : due top club europei piombano sul tedesco Dybala vede il Bologna: rientro vicino, è sfida con El Shaarawy
NEWS
DICHIARAZIONI

Caso De Roon, Rocchi chiude le polemiche: “Mani non punibile, decisione corretta”

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 21/04/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Caso De Roon, Rocchi chiude le polemiche: “Mani non punibile, decisione corretta”

Nel consueto appuntamento con Open Var, si torna a discutere degli episodi arbitrali più controversi dell’ultima giornata di Serie A.

Roma-Atalanta, caso De Roon

Un focus necessario per chiarire dinamiche che, come spesso accade, avevano acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Secondo quanto emerso dalla trasmissione di DAZN Open VAR, e confermato dal designatore Gianluca Rocchi, il tocco di mano di Marten de Roon in occasione del gol dell’Atalanta non è da considerarsi punibile. Le immagini e gli audio tra campo e VAR mostrano come l’episodio sia stato valutato fin da subito come fortuito: rimpallo ravvicinato, braccio in posizione naturale e nessun aumento del volume corporeo. Una lettura condivisa anche dallo stesso Rocchi, che ha ribadito come mancassero i presupposti regolamentari per annullare la rete.

Spazio poi anche all’episodio che ha visto protagonista Niccolò Pisilli nel contrasto con Nicola Zalewski. In questo caso, il designatore ha promosso senza esitazioni la scelta dell’arbitro di non estrarre il cartellino rosso: “Mancano tre dei quattro parametri per l’espulsione”, ha spiegato Rocchi, sottolineando come la decisione presa in campo abbia contribuito a dare coerenza e accettazione all’episodio. Una linea chiara, che prova a spegnere definitivamente le polemiche.

#asr #asroma #Atalanta #Roma #Serie A #var

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180953 articoli

ARTICOLI CORRELATI