Caso De Roon, Rocchi chiude le polemiche: “Mani non punibile, decisione corretta”

Nel consueto appuntamento con Open Var, si torna a discutere degli episodi arbitrali più controversi dell’ultima giornata di Serie A.

Roma-Atalanta, caso De Roon

Un focus necessario per chiarire dinamiche che, come spesso accade, avevano acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Secondo quanto emerso dalla trasmissione di DAZN Open VAR, e confermato dal designatore Gianluca Rocchi, il tocco di mano di Marten de Roon in occasione del gol dell’Atalanta non è da considerarsi punibile. Le immagini e gli audio tra campo e VAR mostrano come l’episodio sia stato valutato fin da subito come fortuito: rimpallo ravvicinato, braccio in posizione naturale e nessun aumento del volume corporeo. Una lettura condivisa anche dallo stesso Rocchi, che ha ribadito come mancassero i presupposti regolamentari per annullare la rete.

Spazio poi anche all’episodio che ha visto protagonistanel contrasto conIn questo caso, il designatore ha promosso senza esitazioni la scelta dell’arbitro di non estrarre il cartellino rosso: “Mancano tre dei quattro parametri per l’espulsione”, ha spiegato, sottolineando come la decisione presa in campo abbia contribuito a dare coerenza e accettazione all’episodio. Una linea chiara, che prova a spegnere definitivamente le polemiche.