Giudice Sportivo, terzo giallo stagionale per Pisilli: nessuna squalifica ma resta in diffida

Arrivano aggiornamenti disciplinari in vista della prossima giornata di campionato, con la Roma che monitora la situazione dei propri giocatori dopo le decisioni ufficiali.
Roma, terza sanzione per Pisilli
La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo, tra cui figura anche Niccolò Pisilli. Il centrocampista giallorosso ha rimediato la terza ammonizione stagionale per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, nello specifico Nicola Zalewski, fermato al 75’ con una trattenuta.Nessuna squalifica per il giovane romanista, ma la situazione resta da tenere sotto controllo: con un altro cartellino, Pisilli entrerebbe in una zona di rischio che potrebbe pesare nelle prossime gare. Un dettaglio non banale per le rotazioni e gli equilibri della squadra.