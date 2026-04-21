Sabatini duro: “Ranieri-Gasperini rottura insanabile. Massara? Troppo signore per certe guerre”

Il clima in casa Roma continua a far discutere, con tensioni interne che rischiano di lasciare strascichi profondi anche in ottica futura.

Roma, Sabatini sul caso Ranieri-Gasp

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Sabatini ha analizzato la frattura tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, definendola di fatto insanabile. Nel suo intervento ha tirato in ballo anche Ricky Massara, sottolineando come il dirigente giallorosso sia finito penalizzato non per il proprio operato, ma per le dichiarazioni dell’allenatore: “Esce con le ossa rotte, ma non per colpe sue”. Ecco le sue parole:

“Non lo so, magari l’hanno fatta privata… Lo sento molto tirato. La storia non può essere sanata, medicata o corretta, deve finire in una direzione o nell’altra. Non so se è vero, ma non credo che Gasperini abbia preteso quello che leggo, nessuno può farlo, nemmeno chi ha vinto titoli”.

La città come reagirà?

“Intanto c’è un rimbalzo perché a Roma le cose non passano inosservate, è una cassa di risonanza assurda. Roma vuole entrare dentro le decisioni, vuole condividerle, è una città molto generosa, difficile da affrontare. La piazza sta sempre con la Roma, se sceglierà di stare dalla parte della società dovrà per forza schierarsi con Ranieri, ma è una cosa insopportabile raccontare il calcio così, per me il calcio è il campo, non quello delle dichiarazioni roboanti”.