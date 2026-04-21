Coppa Italia, l’Inter vince in rimonta: in finale affronterà la vincente di Atalanta-Lazio

Calcio Spettacolo a San Siro

La semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como andata in scena questa sera a San Siro è semplicemente calcio spettacolo. I nerazzurri ormai quasi certi di trionfare in campionato, ritengono la coppa nazionale un obiettivo primario. I lariani, vedono la Champions allontanarsi, e sicuramente raggiungere una finale avrebbe potuto contribuire ad alimentare il loro percorso di crescita.

Come successo in campionato, una settimana fa, gli ospiti vanno in vantaggio di due gol, siglati daL’Inter non molla e conquista la finale rimontando il risultato, con una doppietta diI nerazzurri sfideranno i vincitori dell’altra semifinale tra Lazio e Atalanta.