Nuovi stadi in Italia, Abodi accelera sui progetti

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, è intervenuto durante la 7ª Commissione del Senato dedicata alla riforma del calcio italiano, soffermandosi in particolare sulla questione degli impianti sportivi, con attenzione alle situazioni di Roma e Milano.

Sugli investimenti il Ministro ha detto: “I tre miliardi e mezzo di investimenti mobilitabili per gli stadi in cantiere, inteso come iter amministrativo, in parte destinati a Euro 2032, partendo da Milano e Roma, sono esclusivamente finanziamenti privati, che rispettiamo profondamente e cerchiamo di agevolare. La prospettiva è che 5 o 6 cantieri potrebbero partire alla fine dell’anno o entro l’inizio del prossimo”. Successivamente Abodi ha ribadito la necessità di rinnovamento delle infrastrutture sportive: “Mi auguro che il sistema collabori fattivamente e sia coerente con le azioni perché abbiamo bisogno di nuovi stadi e di ammodernare quelli già presenti. Il commissario in questo sarà decisivo”.

Infine il ministro ha fatto il punto sul lavoro in corso e sulle prospettive future: “Da ottobre sugli stadi daremo risposte settimanali. Il commissario sta interagendo con le amministrazioni del territorio dove sono nati progetti infrastrutturali con finanza privata che si mette a disposizione dello sviluppo urbano le risorse pubbliche per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate a Euro 2032 ce ne sono limitatamente. Sono presenti laddove l’impulso è pubblico, vedi Firenze, dove le risorse sono messe a disposizione del Comune”.