La Roma continua a muoversi sul mercato con uno sguardo rivolto al futuro, monitorando profili giovani ma già pronti per il salto di qualità.
Mercato, idea Muñoz
Tra i vari giocatori seguiti dal ds Massara spicca il nome di Victor Muñoz, esterno offensivo classe 2003 dell’Osasuna, finito nel mirino della dirigenza giallorossa per rinforzare il reparto avanzato.Secondo quanto riportato dal programma spagnolo El Chiringuito, il club capitolino avrebbe già presentato un’offerta importante al giocatore e al suo entourage. Muñoz, tuttavia, non ha ancora sciolto le riserve: il suo futuro resta in bilico anche per via della forte concorrenza, soprattutto dalla Spagna, dove il Barcellona rappresenta una destinazione particolarmente gradita al calciatore. Cresciuto tra Barcellona e Real Madrid, che mantiene un diritto di recompra, Muñoz è reduce da una stagione brillante con l’Osasuna, impreziosita da 6 gol e 5 assist oltre all’esordio nella nazionale maggiore spagnola. La Roma resta alla finestra ed è pronta a spingersi fino ai 40 milioni della clausola, ma la sensazione è che la partita sia ancora tutta aperta.