La Roma continua a raccogliere piccole somme per far fronte alla situazione di plusvalenze imposta dal Fair Play Finanziario.

Ad aiutare i giallorossi in questa causa è il giovane centrocampista Giacomo Faticanti, che dopo aver militato per 5 anni nelle giovanili della Roma, è stato ceduto al Lecce per 1 milione di euro più il 35% dell’eventuale rivendita da parte del club salentino. Con il Lecce, il centrocampista non ha mai disputato un incontro, finendo in prestito alla Ternana e infine alla Juventus Next Gen dove ha collezionato 64 presenze, utili a far acquistare ai bianconeri il calciatore. Acquisto di 1 milione di euro, con conseguenti 350.000 che finiranno nelle casse della Roma.

IL COMUNICATO DEL LECCE