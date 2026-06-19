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Calciomercato Roma, la clausola di rivendita su Faticanti del Lecce porta 350.000 euro nelle casse giallorosse

Redazione
Pubblicato 21 ore fa il 19/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, la clausola di rivendita su Faticanti del Lecce porta 350.000 euro nelle casse giallorosse

La Roma continua a raccogliere piccole somme per far fronte alla situazione di plusvalenze imposta dal Fair Play Finanziario.

Ad aiutare i giallorossi in questa causa è il giovane centrocampista Giacomo Faticanti, che dopo aver militato per 5 anni nelle giovanili della Roma, è stato ceduto al Lecce per 1 milione di euro più il 35% dell’eventuale rivendita da parte del club salentino. Con il Lecce, il centrocampista non ha mai disputato un incontro, finendo in prestito alla Ternana e infine alla Juventus Next Gen dove ha collezionato 64 presenze, utili a far acquistare ai bianconeri il calciatore. Acquisto di 1 milione di euro, con conseguenti 350.000 che finiranno nelle casse della Roma.

IL COMUNICATO DEL LECCE

“L’U.S. Lecce comunica che la Juventus F.C. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Giacomo Faticanti”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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