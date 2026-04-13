ULTIM'ORA
Figc, Malagò: “Aver raggiunto quasi l’unanimità alle votazioni mi gratifica” Calciomercato Roma, Balerdi in uscita dal Marsiglia: i giallorossi osservano Stadio Roma, Busnengo: “Per Euro 2032 l’Olimpico è già avanti, invece per lo stadio a Pietralata…” Mercato Roma, sirene d’élite per El Aynaoui: tre club europei alla finestra Trevisani sgancia la bomba: “Malagò, Ranieri e Allegri per rifare l’Italia” Serie A, plebiscito per Malagò: salgono a 18 i sì, restano fuori Lazio e Verona Wesley accelera: messaggio social e Atalanta nel mirino – FOTO Italia, Malagò vede la FIGC: la Serie A lo incorona quasi all’unanimità Vola tedesco, tanti auguri a Rudi Völler Mutti: “Nel 2005 mi cercò la Roma, poi prese Spalletti”
CALCIOMERCATO
BREAKING

Calciomercato Roma, Balerdi in uscita dal Marsiglia: i giallorossi osservano

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 13/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Balerdi in uscita dal Marsiglia: i giallorossi osservano

Leonardo Balerdi lascerà il Marsiglia a fine stagione e tra le squadre interessate al difensore c’è anche la Roma.

La notizia, lanciata dal portale francese Footmercato, spiega come il centrale argentino e la dirigenza del club avrebbero deciso di comune accordo di separarsi a giugno. Il 27enne ex Borussia Dortmund, ha attirato l’attenzione di tanti club, in particolare la Roma che lo segue ormai da diverso tempo.

Le critiche dei tifosi e gli infortuni, chi è Balerdi

Il centrale non sta vivendo la sua miglior stagione ed è finito spesso al centro delle critiche. La sua valutazione si aggira però intorno ai 20 milioni di euro, ma il Mondiale di quest’estate potrebbe far oscillare il prezzo vista anche la scadenza del contratto nel 2028.In questa stagione, Balerdi ha collezionato solamente 21 presenze in Ligue 1 a causa d alcuni problemi muscolari che lo hanno costretto più volte ai box.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180679 articoli

ARTICOLI CORRELATI