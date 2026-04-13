Leonardo Balerdi lascerà il Marsiglia a fine stagione e tra le squadre interessate al difensore c’è anche la Roma.

La notizia, lanciata dal portale francese Footmercato, spiega come il centrale argentino e la dirigenza del club avrebbero deciso di comune accordo di separarsi a giugno. Il 27enne ex Borussia Dortmund, ha attirato l’attenzione di tanti club, in particolare la Roma che lo segue ormai da diverso tempo.

Le critiche dei tifosi e gli infortuni, chi è Balerdi

Il centrale non sta vivendo la sua miglior stagione ed è finito spesso al centro delle critiche. La sua valutazione si aggira però intorno aima ildi quest’estate potrebbe far oscillare il prezzo vista anche la scadenza del contratto nel 2028.In questa stagione,ha collezionato solamenteche lo hanno costretto più volte ai box.