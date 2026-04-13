Cesc Fabregas, ha fatto chiarezza su alcune voci che lo hanno accostato ad altre panchine italiane, tra cui quella della Roma.

Premiato oggi con il Premio Bearzot, l’attuale allenatore del Como nonostante l’interesse mostrato per lui, soprattutto nella scorsa stagione, ha confermato di essere profondamente legato al progetto del Como, squadra con la quale ha deciso di continuare il suo cammino, nonostante le offerte ricevute.

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Fabregas: “Io in un’altra squadra italiana? Lo vedo molto difficile”

Con queste parole il mister ha confermato in parte le parole del Senior Advisor giallorosso, nel pre-partita diin cui ha voluto affermare che per il ruolo di tecnico dei giallorossi,non sarebbe stata la prima scelta ma c’erano altri nomi prima di lui.

“Io in un’altra squadra italiana? Lo vedo molto difficile. Sono molto attaccato e coinvolto. È vero che l’anno scorso ho avuto dei contatti ma ho deciso di restare perché amo questa realtà. Sono molto contento di quello che posso fare e di quello che facciamo al Como. Per questo lo vedo molto molto difficile”.