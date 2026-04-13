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Como, Fabregas conferma le parole di Ranieri: “Se qualche squadra mi ha cercato l’anno scorso ?”

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 13/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Como, Fabregas conferma le parole di Ranieri: “Se qualche squadra mi ha cercato l’anno scorso ?”

Cesc Fabregas, ha fatto chiarezza su alcune voci che lo hanno accostato ad altre panchine italiane, tra cui quella della Roma. 

Premiato oggi con il Premio Bearzot, l’attuale allenatore del Como nonostante l’interesse mostrato per lui, soprattutto nella scorsa stagione, ha confermato di essere profondamente legato al progetto del Como, squadra con la quale ha deciso di continuare il suo cammino, nonostante le offerte ricevute.

I tre nomi di Ranieri come allenatore prima di Gasp

Con queste parole il mister ha confermato in parte le parole del Senior Advisor giallorosso, Ranieri nel pre-partita di Roma-Pisa in cui ha voluto affermare che per il ruolo di tecnico dei giallorossi, Gasperini non sarebbe stata la prima scelta ma c’erano altri nomi prima di lui.

Fabregas: “Io in un’altra squadra italiana? Lo vedo molto difficile”

“Io in un’altra squadra italiana? Lo vedo molto difficile. Sono molto attaccato e coinvolto. È vero che l’anno scorso ho avuto dei contatti ma ho deciso di restare perché amo questa realtà. Sono molto contento di quello che posso fare e di quello che facciamo al Como. Per questo lo vedo molto molto difficile”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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