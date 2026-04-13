L’ex presidente del Coni, Malgò ha parlato ai microfoni dell’Ansa in merito alle ultime votazioni sul prossimo presidente della FIGC.

Malagò: “Sono onorato di questa significativa testimonianza di stima”

su 20 hanno indicato inil candidato per la presidenza della. Le uniche due società contrarie sono statesi è espresso su queste votazioni, mostrando apprezzamento per i voti a suo favoreDi seguito le sue parole.

“Accolgo con grande soddisfazione l’importante mandato fiduciario conferito dalla Lega di Serie A, visto anche il contenuto numerico con cui è stato espresso. È un segnale di straordinaria considerazione, che mi permette di intraprendere un doveroso percorso esplorativo. Credo sia corretto interpellare le altri componenti prima di effettuare una valutazione complessiva, ma sono onorato di questa significativa testimonianza di stima. Aver fatto convergere un consenso quasi unanime, da un mondo spesso litigioso, è un segnale che mi gratifica e responsabilizza“.