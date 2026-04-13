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Figc, Malagò: “Aver raggiunto quasi l’unanimità alle votazioni mi gratifica”

Redazione
Pubblicato 6 minuti fa il 13/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Figc, Malagò: “Aver raggiunto quasi l’unanimità alle votazioni mi gratifica”

L’ex presidente del Coni, Malgò ha parlato ai microfoni dell’Ansa in merito alle ultime votazioni sul prossimo presidente della FIGC.

Nella votazione andata in scena nel primo pomeriggio18 club di Serie A su 20 hanno indicato in Malagò il candidato per la presidenza della FIGC. Le uniche due società contrarie sono state Lazio Verona. Malagò si è espresso su queste votazioni, mostrando apprezzamento per i voti a suo favore. Di seguito le sue parole.

Malagò: “Sono onorato di questa significativa testimonianza di stima”

Accolgo con grande soddisfazione l’importante mandato fiduciario conferito dalla Lega di Serie A, visto anche il contenuto numerico con cui è stato espresso. È un segnale di straordinaria considerazione, che mi permette di intraprendere un doveroso percorso esplorativo. Credo sia corretto interpellare le altri componenti prima di effettuare una valutazione complessiva, ma sono onorato di questa significativa testimonianza di stima. Aver fatto convergere un consenso quasi unanime, da un mondo spesso litigioso, è un segnale che mi gratifica e responsabilizza“.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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