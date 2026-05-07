Roma, Gasperini insegue la Champions e aspetta il ds

Gasperini chiede sintonia totale con il nuovo ds: Manna e D’Amico i profili valutati dalla Roma.

Dal campo al futuro, in questo momento, a Trigoria si gioca su più fronti. Il nodo più districato da sciogliere tocca diversi aspetti: c’è la sfera tecnica, quella economico-finanziaria e delle persone che saranno protagoniste di tutto ciò. Già, perché subito dopo la vittoria contro la Fiorentina, che riavvicina la Roma alla Juventus, Gian Piero Gasperini è stato molto chiaro: “Bisogna evitare le incomprensioni del passato, io lavoro con le mie idee, non con quelle degli altri, altrimenti posso andare altrove”.

I nomi in lizza per accontentare Gasp

Il riferimento è inequivocabile: sul mercato servirà qualcuno di diverso da. Già qualche settimana faaveva detto pubblicamente come “non fosse mai scattato il feeling tecnico”. Ma soprattutto aveva espresso che secondo lui “allenatore e diesse devono viaggiare in coppia”. Un concetto che istanno tenendo in considerazione.

I nomi di Paratici e Giuntoli restano solo sullo sfondo, mentre quelli valutati più approfonditamente sono quelli di Manna e D’Amico. Entrambi, però, hanno un contratto: il primo con il Napoli e il secondo con l’Atalanta, quindi per tutti e due andrebbe trovato un accordo con l’attuale club per liberare i propri dirigenti.

E se per il direttore sportivo del Napoli si parla di un incontro che ci sarebbe già stato, dall’altra il tecnico giallorosso sembrerebbe propendere per D’Amico, con il quale ha costruito la rosa capace di vincere l’Europa League nel 2024. Tanti, poi, i giovani scovati e che hanno fatto le fortune della Dea. Da Højlund a Lookman, passando per Retegui, Éderson e Hien, solo per citarne alcuni.

E così le prossime settimane diranno di più su quale profilo punterà la società per accontentare Gasp, che con le sue parole di lunedì ha riacceso i riflettori anche sul proprio futuro. Parte di quello della Roma dipenderà anche dai risultati ottenuti sul campo e al termine della stagione mancano ancora tre partite.

TUTTOSPORT (Dario Marchetti)