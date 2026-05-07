Idea Culbreath per la nuova Roma

La Roma, oltre ad Alajbegovic, ha messo gli occhi su un altro talento del Bayer Leverkusen: Montrell Culbreath. Il tedesco può sostituire Celik.

Corriere dello Sport (G.Marota) – C ’è un filo sottile che lega il club dell’aspirina – come lo chiamano in Germania – e la voglia della Roma di aggiungere imprevedibilità e spunti offensivi nel mercato che verrà, in poche parole cercando di far venire il mal di testa agli avversari. Leverkusen, dove gioca il club storicamente legato all’azienda che sintetizzò il famoso farmaco, oggi è uno dei centri attorno ai quali gravitano gli interessi dei giallorossi.

Il dsresta operativo nonostante un futuro nebuloso e di recente ha avuto dei colloqui con la società della Bundesliga. Nel mirino due tesserati del Bayer: Kerim, ala offensiva in forza alche i rossoneri hanno appena riscattato per una cifra vicina agli otto milioni, e Montrell, esterno a tutta fascia cresciuto in casa e appena esploso sotto la guida del tecnico

Culbreath, 18 anni, è stato promosso in questa stagione tra i grandi e da inizio marzo è una presenza fissa nell’undici titolare. Gioca a destra, anche se sa usare molto bene pure il sinistro, e si sta facendo apprezzare sulla corsia in un modulo identico a quello che utilizza Gasperini, il 3-4-2-1. Ha spiccate doti offensive – con la nazionale under 19 tedesca fa spesso l’attaccante esterno -, eppure sta crescendo a vista d’occhio anche tatticamente e sotto il profilo difensivo.

È proprio il caso di dire che sarebbe il gemello di Wesley vista la giovane età di entrambi e la predisposizione naturale, che i due condividono, ad avanzare creando la cosiddetta superiorità numerica. Gasp avrebbe tutto il tempo per modellare il suo talento alle esigenze della Roma in un campionato che richiede agli esterni compiti complessi.

Da quella parte del campo, tra l’altro, un investimento la società dovrà farlo visto che il titolarissimo Celik si avvicina alla scadenza del contratto (30 giugno) e le speranze di rinnovo sono ridotte. Si parte da una valutazione di 7-8 milioni di euro, oltre che da un ingaggio certamente alla portata. Oggi Culbreath è un potenziale affare, domani rischia di diventare inavvicinabile a causa di una concorrenza destinata ad aumentare.