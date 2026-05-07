Pellegrini, voglia di rinnovo

Pellegrini attende la Roma per risolvere la questione contratto. Ad oggi, col benestare di Gasperini, è quello con più chance di restare.

Il Tempo (L.Pes) – Pellegrini spera, Gasperini aspetta. C’è voglia di chiarezza dentro la Roma in un futuro che dopo la scelta della proprietà di puntare forte sul tecnico, ora ha bisogno di scelte e indicazioni precise. Il piemontese, ha espresso con chiarezza le sue perplessità e soprattutto tutte le urgenze da chiarire al più presto.

Dalla scelta del ds ai contorni economici del Fair Play Finanziario, passando per i rinnovi di contratto e le strategie da adottare sul mercato fino al dipartimento medico e alla riorganizzazione di settori scout e giovanili. Una necessità espressa nei colloqui cone che ora resta in attesa di risposte da parte del presidente Dan.continua ad aspettare l’arrivo del proprietario nella Capitale per ottenere risposte concretesu tutti i temi trattati in queste settimane ma che senza i confini tracciati dalla proprietà non possono essere portati avanti con forza.

Tra le questione più spinose c’è sicuramente quella. L’allenatore diha la missione di tenere tutto il gruppo unito per arrivare all’obiettivo e sullo sfondo resta il timore di chi potrà arrivare dal mercato. Soprattutto se ci sarà da sostituire un numero ingente di calciatori.Chi ha più chance di un prolungamento è. Gasperini lo ha rilanciato seppur con l’idea di prendere dal mercato un titolare di ruolo più attaccante nelle caratteristiche. Conservando con anche l’idea di tenerlo nella rosa come centrocampista offensivo duttile e dalla disponibilità riconoscibile.

Quattro gol segnati in questa stagione e un paio di infortuni che lo hanno limitato. L’ultimo rimediato nel match contro il Pisa di quasi un mese fa. Il ritorno in campo è vicino e se non sarà domenica a Parma, ipotesi ad oggi più complicata, sarà nella «sua» partita. Quel derby che anche nel match d’andata ha deciso e che a questo punto potrebbe non essere l’ultimo in maglia giallorossa. Già nelle scorse settimane il ds Massara aveva avviato i primi contatti con l’entourage per una proposta a ribasso (circa un terzo dell’ingaggio attuale) ma ora, con il placet di Gasperini, starà al nuovo uomo mercato dei Friedkin decidere, sempre se si farà in tempo.

Massara, infatti, nonostante i dialoghi totalmente azzerati col tecnico, resta operativo e fino a che non ci sarà il sostituto la Roma non può restare senza ds. A proposito di nomi, tra quelli messi sul tavolo con la proprietà (oltre a D’Amico, Giuntoli, Sogliano, Paratici e Pradè),quello di Manna avanza fortemente. Primi contatti con i Friedkin, una proposta economica allettante è un gradimento iniziale reciproco per entrambe le parti. L’attuale dirigente del Napoli ha un contratto fino al 2029 e De Laurentiis è pronto a chiedere un indennizzo per liberarlo prima del tempo.

Molto dipenderà dal destino di Conte, ma quel che è certo è che Manna sia lusingato dalla corte dei giallorossi e che per il club il suo profilo rappresenta la candidatura più idonea al momento. Resta calda anche la pista che porta all’atalantino D’Amico, ma Manna ora sembra aver assestato il primo sorpasso. Intanto domenica c’è la trasferta di Parma e la squadra continua a lavorare a Trigoria. Ieri gestione programmata per Malen.