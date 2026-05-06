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Mercato Roma, nel mirino il terzino Methalie del Tolosa

Redazione
Pubblicato 45 secondi fa il 06/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, nel mirino il terzino Methalie del Tolosa

Osservatori in Francia per il classe 2006 del Tolosa

La Roma prosegue il proprio lavoro di scouting internazionale, con particolare attenzione rivolta al panorama calcistico francese, alla ricerca di prospetti interessanti su cui puntare in prospettiva.

Stando a quanto riportato da Francesco Guerrieri, nelle ultime settimane alcuni osservatori del club giallorosso hanno seguito da vicino in Francia le prestazioni di Dayann Methalie. Il giovane calciatore, nato nel 2006, gioca attualmente nel Tolosa e si sta mettendo in evidenza come uno dei profili più promettenti nel suo ruolo. La società capitolina ha quindi iniziato un’attenta valutazione del difensore, inserendolo tra i nomi monitorati in vista delle prossime sessioni di mercato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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