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Lavoro a parte per Malen, Dybala migliora. Torna El Aynaoui

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 07/05/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Lavoro a parte per Malen, Dybala migliora. Torna El Aynaoui

Dybala e Pellegrini puntano il derby, mentre a Parma Gasperini pensa alla conferma della formazione vista contro la Fiorentina.

A Trigoria, ieri, si è svolto il primo vero allenamento verso la trasferta in Emilia dopo la seduta di scarico di martedì. Con il resto del gruppo non c’era Malen, ma nessun allarme, perché l’olandese ha sostenuto una sessione d’allenamento in palestra (già programmata) per smaltire le fatiche di questi mesi. Oggi tornerà a completa disposizione.

Al Tardini verso la conferma dell’undici anti-Fiorentina

Migliorano invece le condizioni di Dybala, che spera di poter mettere ulteriori minuti nelle gambe per tornare titolare al derby. Punta alla stracittadina anche Pellegrini. Il numero 7 verrà valutato giorno per giorno, ma difficilmente domenica sarà a disposizione. Stesso discorso per Dovbyk.

A Parma, quasi sicuramente, scenderanno in campo gli stessi undici che hanno battuto la Fiorentina. Mancini, nonostante la diffida e la Lazio in vista, non dovrebbe essere risparmiato, mentre ci sarà di nuovo El Aynaoui (in panchina).

Servono tre punti per continuare a sperare nella Champions League, che porterebbe nelle casse della Roma un tesoretto di 43,5 milioni di euro solamente grazie alla qualificazione. Più di Juventus, Napoli, Milan e Como. Non un dettaglio.

IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi)

#asr #asroma #Parma-Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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