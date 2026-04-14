Pisilli, botta in allenamento da valutare

Niccolò Pisilli ha preso un colpo nell’allenamento di ieri e verrà valutato dallo staff medico. La sua presenza, viste le assenze, è fondamentale.

Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora su Radio Manà Manà Sport questa mattina, Niccolò Pisilli avrebbe riportato un problema nell’allenamento di ieri. Si tratterebbe di una botta e non di un fastidio muscolare, ma le condizioni del giovane centrocampista romano vanno comunque tenute d’occhio.

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