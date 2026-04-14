Pisilli, botta in allenamento da valutare

Niccolò Pisilli ha preso un colpo nell’allenamento di ieri e verrà valutato dallo staff medico. La sua presenza, viste le assenze, è fondamentale.
Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora su Radio Manà Manà Sport questa mattina, Niccolò Pisilli avrebbe riportato un problema nell’allenamento di ieri. Si tratterebbe di una botta e non di un fastidio muscolare, ma le condizioni del giovane centrocampista romano vanno comunque tenute d’occhio.
Pisilli, opzione chiave per Gasp
Una questione in più da risolvere per Gasperini
. Il tecnico contro l’Atalanta
dovrà già fare a meno di Pellegrini
, infortunatosi con il Pisa, e molto probabilmente anche di Koné
. Sono fuori anche gli attaccanti Dybala, Dovbyk e Ferguson. Proprio Pisilli
è considerato una delle principali opzioni
per sostituire il numero sette giallorosso sulla trequarti, con l’inserimento di un uomo in più in mezzo al campo. Valutazioni che, però, non possono prescindere dal pieno recupero fisico su cui si attendono aggiornamenti.