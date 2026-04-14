ULTIM'ORA
Milan-Roma, 14 aprile 1963: i giallorossi compiono l’impresa contro i futuri campioni d’Europa Italia, Allegri ct con Ranieri dt: che ticket! Pellegrini, gran gol nel cuore dei ragazzi di Save the Children Atalanta ko una sola volta nelle ultime 11 La carriera di Aldair diventa un documentario Mercato Roma, su El Aynaoui ci sono tre club esteri Ranieri-Gasperini, la grande freddezza Pisilli, botta in allenamento da valutare Verso l’Atalanta: Wesley all’ultimo sprint Il no di Raspadori che ha portato a Malen
NEWS
BREAKING

Pisilli, botta in allenamento da valutare

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 14/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Pisilli, botta in allenamento da valutare

Niccolò Pisilli ha preso un colpo nell’allenamento di ieri e verrà valutato dallo staff medico. La sua presenza, viste le assenze, è fondamentale.

Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora su Radio Manà Manà Sport questa mattina, Niccolò Pisilli avrebbe riportato un problema nell’allenamento di ieri. Si tratterebbe di una botta e non di un fastidio muscolare, ma le condizioni del giovane centrocampista romano vanno comunque tenute d’occhio.

Pisilli, opzione chiave per Gasp

Una questione in più da risolvere per Gasperini. Il tecnico contro l’Atalanta dovrà già fare a meno di Pellegrini, infortunatosi con il Pisa, e molto probabilmente anche di Koné. Sono fuori anche gli attaccanti Dybala, Dovbyk e Ferguson. Proprio Pisilli è considerato una delle principali opzioni per sostituire il numero sette giallorosso sulla trequarti, con l’inserimento di un uomo in più in mezzo al campo. Valutazioni che, però, non possono prescindere dal pieno recupero fisico su cui si attendono aggiornamenti.

#AS Roma #Gasperini #pellegrini #pisilli #Roma #Roma Atalanta #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180699 articoli

ARTICOLI CORRELATI