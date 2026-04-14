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Mercato Roma, su El Aynaoui ci sono tre club esteri

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 14/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, su El Aynaoui ci sono tre club esteri

Real Madrid, Barcellona e Lipsia seguono El Aynaoui: meno spazio nella Roma di Gasperini, ma protagonista con il Marocco e osservato in Europa.

Real Madrid, Barcellona e Lipsia sono sulle tracce di Neil El Aynaoui. Lo scrivono media francesi e marocchini, sottolineando però che “non si sono ancora concretizzate delle mosse ufficiali”. Il centrocampista è retrocesso nelle gerarchie di Gasperini e non sembra più lo stesso da quando è rientrato dalla Coppa d’Africa: inizialmente era la prima alternativa a Cristante e Koné, ma da gennaio in poi ha faticato a trovare spazio, complice l’esplosione di Pisilli. Con il Marocco però gioca e segna, candidandosi come stella ai prossimi Mondiali. El Aynaoui è stato pagato 23,5 milioni di euro e il suo contratto con la Roma scade nel 2030. Il futuro? Tutto da scrivere, soprattutto se dovesse arrivare davvero un’offerta impossibile da rifiutare.

CORRIERE DELLO SPORT (Lorenzo Scalia)

#asr #asroma #Neil El Aynaoui

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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