Mercato Roma, su El Aynaoui ci sono tre club esteri

Real Madrid, Barcellona e Lipsia seguono El Aynaoui: meno spazio nella Roma di Gasperini, ma protagonista con il Marocco e osservato in Europa.

Real Madrid, Barcellona e Lipsia sono sulle tracce di Neil El Aynaoui. Lo scrivono media francesi e marocchini, sottolineando però che “non si sono ancora concretizzate delle mosse ufficiali”. Il centrocampista è retrocesso nelle gerarchie di Gasperini e non sembra più lo stesso da quando è rientrato dalla Coppa d’Africa: inizialmente era la prima alternativa a Cristante e Koné, ma da gennaio in poi ha faticato a trovare spazio, complice l’esplosione di Pisilli. Con il Marocco però gioca e segna, candidandosi come stella ai prossimi Mondiali. El Aynaoui è stato pagato 23,5 milioni di euro e il suo contratto con la Roma scade nel 2030. Il futuro? Tutto da scrivere, soprattutto se dovesse arrivare davvero un’offerta impossibile da rifiutare.