Ranieri-Gasperini, la grande freddezza

Tra Gasperini e Ranieri è gelo anche dopo la videocall con la proprietà. I Friedkin sono infuriati, avevano chiesto unità e toni pacati.

Corriere della Sera (U.Trani) – Un’ora e mezzo di video chiamata tra i Friedkin, il senior advisor Claudio Ranieri, il tecnico Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Ricky Massara, 90 minuti in cui la proprietà si è detta molto irritata per la situazione. Prima del vertice, avvenuto all’ora di cena, Ranieri e Gasperini si sono ignorati dentro il centro sportivo di Trigoria. Arrivati quasi contemporaneamente dopo le 12, si sono evitati anche nella sala ristorante. Di fatto, separati in casa.

Il vertice non cambia in tempo reale la situazione a Trigoria, anche se nelle prossime ore è possibile che diventi più chiara. Sempre che isi decidano a dettare pubblicamente la linea con cui andare avanti e chiudere l’annata. La, intanto, resta spaccata e di conseguenza la piazza spiazzata. Anche perché da più di 72 ore nessuno è più uscito allo scoperto. Nemmeno la proprietà che avrebbe potuto/dovuto farlo. Il silenzio rumorosissimo degli ultimi tre giorni, quindi, rimane d’attualità. Ma, da venerdì sera, qualcosa è successo.

Si sono visti e parlati. In conference call, con quadratura fissa dal Texas sui protagonisti, chiamati a rendere conto di quanto successo ai Friedkin. Indignati e irritati. E tornati al 20 marzo, sempre di venerdì e poche ore dopo l’eliminazione dall’Europa League, quando Dan in conference call, presente a Trigoria il figlio Ryan. chiese a Ranieri, Gasperini e Massara compattezza fino a fine stagione, andando oltre i contrasti interni, e di abbassare i toni, riferendosi soprattutto all’allenatore.

A tre settimane dall’appello inascoltato del presidente, prima della partita contro il Pisa, ad alzare la voce è stato invece il senior advisor, con l’uscita scomposta e rancorosa contro il tecnico. Ecco la proprietà costretta nuovamente a intervenire. Infuriata per non essere stata ascoltata. E per aver assistito allo scontro feroce proprio in piena corsa Champions, con la Roma impegnata nella rincorsa al quarto posto. In sintesi: si parla troppo in pubblico e creando solo confusione e malumore tra i tifosi. Così non è possibile programmare.

La giornata più completa dell’era Friedkin ha avuto inizio prima di pranzo. E cioè quando Ranieri e Gasperini si sono presentati a Trigoria. Claudio, accompagnato dall’autista, in anticipo di un paio di minuti su Gian Piero, arrivato da solo: ore 12.21 e 12.23. Dunque, quasi in contemporanea. I due si sono incrociati. Senza, però, rivolgersi la parola. Al ristorante il primo contatto. Non ravvicinato, però. Appena l’allenatore ha visto entrare il senior advisor, si è alzato, andandosi a sistemare sul lato opposto prima di lasciare definitivamente la sala. Nessun saluto. E aria pesantissima tra i presenti, compreso qualche calciatore ancora a tavola.

L’allenamento, dopo due giorni di riposo, è servito a evitare ulteriori imbarazzi prima del meeting con i Friedkin. Anche se poi Ranieri si è fatto trovare all’ingresso del campo per salutare la squadra prima che cominciasse la seduta pomeridiana. Qualche stretta di mani ai giocatori. una battuta e una pacca sulle spalle anche per spezzare la tensione. Gasperini, meno loquace del solito, si è subito concentrato sull’addestramento del suo gruppo. Senza guardarsi attorno.