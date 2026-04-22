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Percassi così prima della partita con Lazio: “Gasperini? Emozioni normali. Sono stati nove anni straordinari”

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 22/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Percassi così prima della partita con Lazio: “Gasperini? Emozioni normali. Sono stati nove anni straordinari”

Il dirigente nerazzurro invita alla compattezza e difende il tecnico alla vigilia della sfida di Coppa Italia

In un momento importante della stagione, l’Atalanta  si prepara ad affrontare la gara decisiva di questa sera : la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio.

A parlare è stato Luca Percassi, che ha voluto sottolineare l’importanza del fattore campo e del supporto dei tifosi.

Secondo il dirigente, la spinta del pubblico potrà fare la differenza nei momenti chiave, dando energia alla squadra e aiutandola a superare eventuali difficoltà. Un richiamo all’unità, dunque, tra squadra e tifoseria, fondamentale nelle fasi più delicate della stagione.

Le parole di Luca Percassi

“Il pubblico ci spingerà. Gasperini? Normale emozionarsi. Abbiamo vissuto momenti meravigliosi insieme, sono stati nove anni straordinari sotto l’aspetto sportivo. Ma il calcio non lascia tempo, siamo già concentrati sul futuro”

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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