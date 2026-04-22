Toni richiama Gasperini: “Attenzione a quello che viene detto, Dovbyk non andava criticato così”

L’ex attaccante difende la Roma e invita a maggiore equilibrio nelle dichiarazioni

Le recenti frizioni tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini hanno acceso il dibattito nell’ambiente legato alla Roma, con diversi protagonisti del passato e addetti ai lavori pronti a dire la loro. Tra questi anche Luca Toni, intervenuto durante il podcast Cose Scomode, dove ha espresso il proprio punto di vista schierandosi dalla parte dell’attuale dirigente giallorosso e muovendo alcune critiche all’allenatore dell’Atalanta.

Le parole di Luca Toni

“In Champions ci poteva arrivare la Roma. Secondo me Gasperini è un allenatore forte, ma si trova in una piazza importante e deve stare attento a come si espone. Ha ‘ucciso’ i suoi attaccanti con certe dichiarazioni, ed è una cosa brutta. Ha parlato di Dovbyk, che era stato capocannoniere in Liga e prima del suo arrivo aveva già fatto 18 gol. Alla Roma non puoi chiedere giocatori come Vinicius, devi lavorare con quelli che hai. È una piazza importante e presentarsi con polemiche non aiuta. La Roma è una squadra che deve stare in Champions, ma il problema è stato anche l’entusiasmo iniziale: poi, nei momenti di difficoltà, ci si dà la colpa a vicenda tra società e allenatore. La realtà è che la proprietà non ha mai fatto investimenti per vincere uno scudetto”.