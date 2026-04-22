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Bologna, prove anti-Roma tra assenze e recuperi: Italiano gestisce le energie

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 22/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Bologna, prove anti-Roma tra assenze e recuperi: Italiano gestisce le energie

Avvicinamento alla sfida senza strappi, ma con qualche attenzione particolare in casa Bologna. 

Bologna, valutazioni in vista del match contro la Roma

 Il match contro la Roma si avvicina e, pur senza notizie clamorose, arrivano indicazioni utili sulle condizioni della rosa rossoblù. Il report ufficiale arriva direttamente dal club emiliano, che ha aggiornato sull’allenamento odierno: sotto la guida di Vincenzo Italiano, la squadra ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per Łukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga, mentre Federico Bernardeschi ha svolto terapie.

La gara, in programma sabato alle 18 allo Stadio Renato Dall’Ara, sarà valida per la 34ª giornata di Serie A e rappresenta un crocevia importante soprattutto per la Roma, ancora pienamente in corsa per un piazzamento in zona Champions League.

#asr #asroma #Bologna #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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