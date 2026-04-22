Bologna, prove anti-Roma tra assenze e recuperi: Italiano gestisce le energie

Avvicinamento alla sfida senza strappi, ma con qualche attenzione particolare in casa Bologna.

Bologna, valutazioni in vista del match contro la Roma

Il match contro la Roma si avvicina e, pur senza notizie clamorose, arrivano indicazioni utili sulle condizioni della rosa rossoblù. Il report ufficiale arriva direttamente dal club emiliano, che ha aggiornato sull’allenamento odierno: sotto la guida di Vincenzo Italiano, la squadra ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per Łukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga, mentre Federico Bernardeschi ha svolto terapie.

La gara, in programma sabato alle 18 allo, sarà valida per la 34ª giornata die rappresenta un crocevia importante soprattutto per la, ancora pienamente in corsa per un piazzamento in zona