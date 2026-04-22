Il conto alla rovescia per il derby della Capitale è già iniziato, anche se manca ancora un tassello fondamentale: la data ufficiale.

Roma-Lazio, domani inizio della Fase 1

A comunicarlo è stata la stessa Roma attraverso i propri canali social: da domani alle 16 partirà la Fase 1 della vendita dei biglietti, riservata agli abbonati di Curva Nord. Questa è dunque la fonte diretta delle informazioni, che confermano anche come il match sia previsto tra domenica 17 e lunedì 18 maggio, con data e orario ancora da definire ufficialmente. Ecco il comunicato:

Domani alle 16 partirà la Fase 1 della vendita riservata agli abbonati di Curva Nord. Di seguito il comunicato ufficiale dei giallorossi.

FASE 1 – Prevendita Abbonati Curva Nord (partita non inclusa nell’abbonamento)

Dalle ore 16:00 di giovedì 23 aprile e fino alle ore 12:59 di lunedì 27 aprile, gli abbonati di Curva Nord potranno acquistare il biglietto ad un prezzo dedicato nei settori disponibili.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per singola transazione.

Il biglietto in fase d’acquisto potrà essere assegnato anche ad un nominativo diverso dal titolare dell’abbonamento. Una volta portato a termine l’acquisto il biglietto sarà incedibile, di conseguenza non sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore.

FASE 2 – Prevendita Abbonati Plus/Classic Extra e Titolari ASRoma Card

A partire dalle ore 13:00 di lunedì 27 aprile, gli abbonati Plus e Classic Extra Serie A per la stagione 2025/26 e i Titolari della ASRoma Card (le Card sottoscritte tra il 22/04/2021 ed il 21/04/2026), potranno acquistare biglietti non cedibili ad un prezzo dedicato. La vendita dedicata ai possessori della ASROMA CARD terminerà alle ore 12:59 di martedì 28 aprile.

Per esercitare la prevendita, solo online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita per gli abbonati e il numero della tessera e la data di nascita per i possessori della ASRoma Card, si potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per ciascun codice in una singola transazione.

FASE 3 – Vendita libera

La vendita libera avrà inizio alle ore 13:00 di martedì 28 aprile. Ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Il cambio utilizzatore per gli Abbonati Serie A non sarà disponibile per questa partita.

Gli abbonati Plus e Classic Extra potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 30 aprile.