ULTIM'ORA
Coppa Italia, Motta para tutto: Lazio in finale contro l’Inter Hermoso non molla: “Obiettivo Champions ancora possibile” Percassi così prima della partita con Lazio: “Gasperini? Emozioni normali. Sono stati nove anni straordinari” Roma-Monza U18: il secondo portiere degli ospiti spia Svilar Toni richiama Gasperini: “Attenzione a quello che viene detto, Dovbyk non andava criticato così” Bologna, prove anti-Roma tra assenze e recuperi: Italiano gestisce le energie Dovbyk vede il rientro: segnali positivi da Trigoria e testa già al ritorno – VIDEO Mercato, Roma su Doumbia ma il Besiktas accelera: offerta già sul tavolo Mercato Roma, occhi su Konoplya: sondaggio per la fascia destra tra concorrenza e incognite Derby da brividi all’Olimpico: domani alle 16 via alla Fase 1 dei biglietti
NEWS
BREAKING

Derby da brividi all’Olimpico: domani alle 16 via alla Fase 1 dei biglietti

Redazione
Pubblicato 9 ore fa il 22/04/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Derby da brividi all’Olimpico: domani alle 16 via alla Fase 1 dei biglietti

Il conto alla rovescia per il derby della Capitale è già iniziato, anche se manca ancora un tassello fondamentale: la data ufficiale.

Roma-Lazio, domani inizio della Fase 1

A comunicarlo è stata la stessa Roma attraverso i propri canali social: da domani alle 16 partirà la Fase 1 della vendita dei biglietti, riservata agli abbonati di Curva Nord. Questa è dunque la fonte diretta delle informazioni, che confermano anche come il match sia previsto tra domenica 17 e lunedì 18 maggio, con data e orario ancora da definire ufficialmente. Ecco il comunicato:

Domani alle 16 partirà la Fase 1 della vendita riservata agli abbonati di Curva Nord. Di seguito il comunicato ufficiale dei giallorossi.

FASE 1 – Prevendita Abbonati Curva Nord (partita non inclusa nell’abbonamento) 

Dalle ore 16:00 di giovedì 23 aprile e fino alle ore 12:59 di lunedì 27 aprile, gli abbonati di Curva Nord potranno acquistare il biglietto ad un prezzo dedicato nei settori disponibili.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per singola transazione.

Il biglietto in fase d’acquisto potrà essere assegnato anche ad un nominativo diverso dal titolare dell’abbonamento. Una volta portato a termine l’acquisto il biglietto sarà incedibile, di conseguenza non sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore.

FASE 2 – Prevendita Abbonati Plus/Classic Extra e Titolari ASRoma Card

A partire dalle ore 13:00 di lunedì 27 aprile, gli abbonati Plus e Classic Extra Serie A per la stagione 2025/26 e i Titolari della ASRoma Card (le Card sottoscritte tra il 22/04/2021 ed il 21/04/2026), potranno acquistare biglietti non cedibili ad un prezzo dedicato. La vendita dedicata ai possessori della ASROMA CARD terminerà alle ore 12:59 di martedì 28 aprile.

Per esercitare la prevendita, solo online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita per gli abbonati e il numero della tessera e la data di nascita per i possessori della ASRoma Card, si potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per ciascun codice in una singola transazione.

FASE 3 – Vendita libera

La vendita libera avrà inizio alle ore 13:00 di martedì 28 aprile. Ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Il cambio utilizzatore per gli Abbonati Serie A non sarà disponibile per questa partita.

Gli abbonati Plus e Classic Extra potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 30 aprile.

#asr #asroma #Curva Nord #Derby #Lazio #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180927 articoli

ARTICOLI CORRELATI