ULTIM'ORA
Coppa Italia, Motta para tutto: Lazio in finale contro l’Inter Hermoso non molla: “Obiettivo Champions ancora possibile” Percassi così prima della partita con Lazio: “Gasperini? Emozioni normali. Sono stati nove anni straordinari” Roma-Monza U18: il secondo portiere degli ospiti spia Svilar Toni richiama Gasperini: “Attenzione a quello che viene detto, Dovbyk non andava criticato così” Bologna, prove anti-Roma tra assenze e recuperi: Italiano gestisce le energie Dovbyk vede il rientro: segnali positivi da Trigoria e testa già al ritorno – VIDEO Mercato, Roma su Doumbia ma il Besiktas accelera: offerta già sul tavolo Mercato Roma, occhi su Konoplya: sondaggio per la fascia destra tra concorrenza e incognite Derby da brividi all’Olimpico: domani alle 16 via alla Fase 1 dei biglietti
CALCIOMERCATO
BREAKING

Mercato Roma, occhi su Konoplya: sondaggio per la fascia destra tra concorrenza e incognite

Redazione
Pubblicato 8 ore fa il 22/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, occhi su Konoplya: sondaggio per la fascia destra tra concorrenza e incognite

La Roma continua a guardarsi intorno in vista della prossima stagione, con interventi mirati più che operazioni clamorose.

Mercato, occhi su Konoplya

La Roma avrebbero effettuato un primo sondaggio per Yukhym Konoplya, terzino destro classe 1999 dello Shakhtar Donetsk. Secondo quanto riportato da Transferfeed, il giocatore, in scadenza nel 2026, rappresenta un profilo interessante anche in ottica opportunità, soprattutto se non dovesse rinnovare il proprio contratto.

La Roma però non è sola: sul laterale ucraino si registra l’interesse di diversi club, tra cui il Sassuolo, che ha già visto respingersi un’offerta da circa un milione di euro, e il Valencia. La concorrenza è quindi già viva e potrebbe complicare i piani giallorossi, ancora in fase esplorativa su un profilo che resta monitorato con attenzione.

#asr #asroma #Konoplya #Mercato #Roma #sassuolo #Shaktar Donetsk #valencia

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180927 articoli

ARTICOLI CORRELATI