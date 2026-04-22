La Roma continua a guardarsi intorno in vista della prossima stagione, con interventi mirati più che operazioni clamorose.

Mercato, occhi su Konoplya

La Roma avrebbero effettuato un primo sondaggio per Yukhym Konoplya, terzino destro classe 1999 dello Shakhtar Donetsk. Secondo quanto riportato da Transferfeed, il giocatore, in scadenza nel 2026, rappresenta un profilo interessante anche in ottica opportunità, soprattutto se non dovesse rinnovare il proprio contratto.

Laperò non è sola: sul laterale ucraino si registra l’interesse di diversi club, tra cui il, che ha già visto respingersi un’offerta da circa un milione di euro, e il. La concorrenza è quindi già viva e potrebbe complicare i piani giallorossi, ancora in fase esplorativa su un profilo che resta monitorato con attenzione.