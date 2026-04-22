ULTIM'ORA
Coppa Italia, Motta para tutto: Lazio in finale contro l’Inter Hermoso non molla: “Obiettivo Champions ancora possibile” Percassi così prima della partita con Lazio: “Gasperini? Emozioni normali. Sono stati nove anni straordinari” Roma-Monza U18: il secondo portiere degli ospiti spia Svilar Toni richiama Gasperini: “Attenzione a quello che viene detto, Dovbyk non andava criticato così” Bologna, prove anti-Roma tra assenze e recuperi: Italiano gestisce le energie Dovbyk vede il rientro: segnali positivi da Trigoria e testa già al ritorno – VIDEO Mercato, Roma su Doumbia ma il Besiktas accelera: offerta già sul tavolo Mercato Roma, occhi su Konoplya: sondaggio per la fascia destra tra concorrenza e incognite Derby da brividi all’Olimpico: domani alle 16 via alla Fase 1 dei biglietti
CALCIOMERCATO
BREAKING

Mercato, Roma su Doumbia ma il Besiktas accelera: offerta già sul tavolo

Redazione
Pubblicato 7 ore fa il 22/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato, Roma su Doumbia ma il Besiktas accelera: offerta già sul tavolo

La Roma continua a muoversi sotto traccia sul mercato, con un occhio attento ai giovani profili emergenti.

Mercato, interesse per Issa Doumbia

Tra i nomi seguiti dai giallorossi c’è Issa Doumbia, centrocampista del Venezia protagonista in Serie B. Secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, sul talento classe 2003, però, non c’è solo la Roma: anche Inter e Milan lo seguono da tempo, mentre il Beşiktaş ha già mosso passi concreti.

Il club turco avrebbe infatti presentato un’offerta da circa 15 milioni di euro, dimostrando una volontà forte di chiudere l’operazione. La Roma, al momento, resta alla finestra senza affondare il colpo, ma continua a monitorare con attenzione: Doumbia rappresenta un profilo ideale per un progetto che punta sempre più su giovani di prospettiva.

#asr #asroma #besiktas #Doumbia #Mercato #Roma #venezia

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180927 articoli

ARTICOLI CORRELATI