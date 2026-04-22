La Roma continua a muoversi sotto traccia sul mercato, con un occhio attento ai giovani profili emergenti.
Mercato, interesse per Issa Doumbia
Tra i nomi seguiti dai giallorossi c’è Issa Doumbia, centrocampista del Venezia protagonista in Serie B. Secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, sul talento classe 2003, però, non c’è solo la Roma: anche Inter e Milan lo seguono da tempo, mentre il Beşiktaş ha già mosso passi concreti.Il club turco avrebbe infatti presentato un’offerta da circa 15 milioni di euro, dimostrando una volontà forte di chiudere l’operazione. La Roma, al momento, resta alla finestra senza affondare il colpo, ma continua a monitorare con attenzione: Doumbia rappresenta un profilo ideale per un progetto che punta sempre più su giovani di prospettiva.