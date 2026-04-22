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Coppa Italia, Motta para tutto: Lazio in finale contro l’Inter

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 22/04/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Coppa Italia, Motta para tutto: Lazio in finale contro l’Inter

Alla New Balance Arena si gioca AtalantaLazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Per entrambe le squadre, vale tutta la stagione. Ormai arrivate a questo punto, senza chiedere molto al campionato, con i bergamaschi che vedono allontanarsi sempre più la Champions, la gara di questa sera rappresenta per entrambe lo snodo cruciale. Si riparte dal 2-2 dell’andata.

La partita

Il match ha un peso specifico importante e si vede: la prima frazione non regala emozioni, con i padroni di casa che spingono fin dall’inizio ma con il passare del tempo perdono l’inerzia e non riescono a concludere. Si va al riposo 0-0. Il secondo tempo è più aperto: le squadre si allungano e Ederson trova il gol, poi annullato per un fallo precedente di Kristovic su una carica di Motta. Nel finale succede di tutto: gli ospiti trovano il momentaneo vantaggio sugli sviluppi di angolo con Romagnoli, l’Atalanta risponde immediatamente con Pasalic, che batte l’estremo difensore biancoceleste anche grazie ad una deviazione di Taylor. 1-1: si va ai supplementari.

Dopo due tempi supplementari dominati dalla Dea, che trovano anche il gol del momentaneo vantaggio con Raspadori poi annullato per fuorigioco, la Lazio riesce a vincere il match ai calci di rigore con un super Motta che para 4 rigori su 5. Risultato finale 2-3 d.c.r. Il 13 maggio allo stadio Olimpico sarà Inter-Lazio.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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