Roma-Monza U18: il secondo portiere degli ospiti spia Svilar

Durante la sfida tra le selezioni Under 18 di Roma e Monza, si è verificato un episodio tanto significativo. Nel corso dell’intervallo, mentre le squadre erano impegnate nel riscaldamento, l’attenzione si è spostata su un giovane portiere brianzolo.

Il secondo estremo difensore del Monza, infatti, ha deciso di avvicinarsi il più possibile al campo dove si allenava la prima squadra giallorossa, arrivando ad arrampicarsi sulla recinzione che divide le due aree. Il suo intento era evidente: osservare da vicino Mile Svilar, studiandone movimenti e gesti tecnici per cercare di apprendere qualcosa da un professionista più esperto.

Un’immagine che racconta ambizione e ispirazione

La scena, immortalata dai fotografi presenti, ha restituito un momento carico di significato. Più che un semplice gesto curioso, rappresenta l’entusiasmo e la dedizione di un giovane atleta che guarda a un modello da seguire, con il desiderio di migliorarsi. Un episodio che richiama l’essenza del calcio giovanile: osservare, imparare e crescere, con la speranza di arrivare un giorno ai massimi livelli e calcare campi importanti con la stessa sicurezza dei propri punti di riferimento.