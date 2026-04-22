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Dovbyk vede il rientro: segnali positivi da Trigoria e testa già al ritorno – VIDEO

Redazione
Pubblicato 7 ore fa il 22/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Dovbyk vede il rientro: segnali positivi da Trigoria e testa già al ritorno – VIDEO

Non è ancora il momento del rientro ufficiale, ma arrivano segnali incoraggianti per la Roma e per Artem Dovbyk. 

Roma, vincono il rientro di Dovbyk

Dovbyk ha svolto lavoro differenziato a Trigoria, come testimoniato da un video in cui si allena individualmente. Il centravanti è fermo dallo scorso 6 gennaio, quando contro il Lecce aveva riportato una lesione miotendinea alla coscia sinistra, un infortunio che ne ha condizionato pesantemente il rendimento stagionale.

Oltre agli aspetti fisici, Dovbyk ha sottolineato anche la componente mentale del recupero: “È una combinazione tra mente e corpo, perché non è facile quando hai tanti pensieri. Devi diventare più forte mentalmente e fisicamente”. Parole che raccontano un percorso complesso, ma anche la determinazione di tornare presto — e magari ancora più incisivo — al centro dell’attacco giallorosso.

https://www.instagram.com/p/DXcG3HMCKn_/?igsh=eWtlN2JqMDR0YjJq

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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